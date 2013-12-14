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Bilim / Teknoloji

Türkiye'de yasaklı site sayısı 10 bini geçti

Türkiye ’de engellenen internet sitesi sayısı 2013 yılında 10 bini geçti. 2010 yılında bin 667 olan bu rakam, 2012’de 8 bin 409, 2013’de 10 bin 295’e ulaştı

14 Aralık 2013 15:29

Son dönemlerde hızla artan Türkiye'deki internet trafiğiyle beraber internet sitelerine yönelik engellemeler de artış gösterdi.

Engelliweb.com’un verilerine göre Türkiye ’de engellenen internet sitesi sayısı 2013 yılında 10 bini geçti. 2010 yılında bin 667 olan bu rakam, 2012’de 8 bin 409, 2013’de 10 bin 295’e ulaştı.

Şu ana kadar erişimi engellenen internet sitesi sayısı ise 35 bin 38’e ulaştı. Paylaşılan istatistiklere göre yüzde 88.4 engelleme kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından verildi. Mahkeme kararı kapatılan site oranı ise yüzde 5.3 olarak belirtiliyor.

 

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