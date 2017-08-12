Türkiye'de yapılması planlanan Triatlon Avrupa Kupası iptal edildi

Uluslararası Triatlon Birliği Alanya'da yapılacak olan Triatlon Avrupa Kupası'nı, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ilgisizliği nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

Uluslararası Triatlon Birliği (ITU), 31 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Alanya'da yapılacak olan Triatlon Avrupa Kupası'nı, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ilgisizliği nedeniyle iptal ettiğini internet sitesinden duyurdu.

Uluslararası Triatlon Federasyonunun (ITU) açıklaması:

"Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan gelen destek eksikliği nedeniyle, ITU Alanya Avrupa Kupası 2017, ITU Paratriathlon Dünya Kupası ve ITU Gençler Avrupa Kupası iptal edildi.

Avrupa Triatlon Birliği (ETU) adına açıklama yapan Başkan Renault Bertrandi, "Bu yıl tüm etkinliklere katılmaya çalışmak için elimizden gelen tüm çabalara rağmen, Türkiye Ulusal Federasyonu'ndan destek eksikliği nedeniyle yapılması imkansız hale gelmiştir."

"Tüm sporcular için özür dileriz"

ITU Spor Direktörü Gergely Markus, "Bu yarışmayı takvimlerinde planlayan tüm sporcular için özür dileriz, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Alanya'nın devreye gelebileceğini umuyoruz" diye konuştu.

Hem ETU hem ITU, iptali tüm sporculara ve Ulusal Federasyonlara bildirdi. Her iki kuruluş da; "Bu iptalin neden olduğu rahatsızlıktan dolayı tüm ülkelerden özür dileriz" açıklamasında bulundu.