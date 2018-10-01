"Türkiye'de yapıların yüzde 85'i yangın riski taşıyor"

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Başkanı Evren Yurttaş, Türkiye’deki yapıların yüzde 85’inin yangın riski taşıdığını söyledi. Yurttaş, "Türkiye'de yangınların sayısı her yıl ortalama yüzde 10 artıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri yapılardaki tedbirlerin yetersiz olmasıdır" dedi.

Türkiye'de elektrik kaynaklı yangın riskinin azaltılması için binalarda kullanılan elektrik tesisat sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Yurttaş, "Her yıl şebekeden yapıların elektrik tesisatlarına gelen aşırı gerilim darbe sayısı artıyor. Ancak yapılarda tesisat sistemlerinde aşırı gerilim sönümleme sistemleri uygulanmıyor. Bu da elektrik tesisatının hasar görmesine, yapılarda kullanılan cihazların hasar görmesine hatta sonu can kayıpları ile biten yangınlara sebep oluyor" diye konuştu.

"Yangın doğal afet değildir"

Elektrik kaynaklı yangınların, aşırı gerilim olaylarının, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumların engellenebilmesi için yangın yönetmeliği ile birlikte, 'Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin birlikte uygulanmasını öneren Yurttaş, "Eğer binalarda ki elektrik tesisatları, yönetmeliğe uygun yapılırsa elektrik kaynaklı yangınların ortaya çıkması tamamen engellenir. En gelişmiş teknolojileri de kullansanız şebeke kaynaklı problemler garanti kapsamı dışında tutulur. Bu durum aşırı gerilim sönümleyici kullanılan yapılarda geçerli değildir. Unutulmaması gereken bir diğer konuda yangının mutlaka bir sebebi vardır. Yangın doğal afet değildir" ifadelerini kullandı.

"Yangınların maliyeti 126 milyar Euro"

Türkiye'de elektrikten doğan yangınların oranının son 10 yılda hızla yükseldiği belirten Yurttaş, "Elektriği en temiz yer olarak bilinen Avrupa’da bile bir yılda yangınların maliyetinin 4 bin can kaybı, 70 bin yaralanma ve maddi olarak 126 milyar Euro'yu bulduğu tespit edildi. Uluslararası reasüransların verilerine göre aşırı gerilim hasarlarının oranı, tüm hasarların oranının yüzde 23.7 gibi bir bölümünü oluşturduğu belirtiliyor. Türkiye’de son yıllarda yangınlarda büyük oranda artış meydana geldi. İstatistiksel verilere göre Elektrik kaynaklı yangınlar yüzde 78 artış gösterdi" dedi.

"Her yıl risk yüzde 10 artıyor"

Türkiye'de yangın çıkan yapıların sayısının her yıl ortalama yüzde 10 arttığını söyleyen Yurttaş, "Bunun en önemli nedenlerinden biri de yapılardaki yangın güvenliğinin yani yangının çıkmasını engelleyen tedbirlerin yetersizliği. Geldiğimiz noktada ise ülkemizde elektrik kaynaklı yangınların son 10 yılda yüzde 78 artış gösterdiği görüyoruz. Elektrik kaynaklı yangınların temel nedeni aşırı gerilimdir. Bu da elektrik tesisat sistemlerinde eksikliklerin olduğunu açıkça bize gösteriyor. Eksikler giderilip, tedbir alınmadıkça bu oranın artacağı kesin bir gerçek. Bugün bina stokunun sadece yüzde 15’inde yangın önlemleri alınmış durumda. Kalan yüzde 85 yapıda maalesef yeterli yangın önlemi bulunmuyor" diye konuştu.

"Yönetmelikte eksikler var"

Yangın yönetmeliğine dikkat çeken Yurttaş,"Türkiye'de uygulanmakta olan yangın yönetmeliği, Avrupa'daki yönetmelikler düzeyinde modern olmakla birlikte, uygulamadaki eksiklik ve denetimsizlikler nedeniyle sorunlar söz konusu. 2002 yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007, 2009 ve 2015 yılında revize edildi. Ama yinede bize göre eksiklikler var. Engelli, hasta ve yaşlı bir vatandaş yangın merdivenini kullanıp nasıl kaçmaya başaracak? Bunlarında sorgulanması gerekir. Bize göre yönetmelik hem yetersiz hem de ilgili yönetmelik sorumlulukları yangının başladı an ile ilgili. Bir yangının oluşmasını engelleyen sistemleri tartışmamız gerekiyor. Tüketiciler bilinçli tercihler yapmalı, satın alacağı, kiralayacağı binaların yangın koşullarını, elektrik tesisat sistemlerini araştırmalı ve sorgulamalı" ifadelerini kullandı. (DHA)