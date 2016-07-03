Türkiye'de yapılan ameliyat ABD'de canlı yayınlandı

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. in İstanbul’da yaptığı, dünyada çok az uzmanın uygulayabildiği bir operasyon, gelen yoğun talep üzerine ABD’de bir kardiyoloji kongresinde canlı yayınlandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Göktekin’in, 65 yaşındaki bir erkek hastada tam kapalı damara koldan uyguladığı stent ameliyatı ABD’de canlı yayında izlendi. Florida’da düzenenen Kompleks Kardiyovasküler Katater Tedavileri Kongresi’nde (Complex Cardiovascular Catheter Therapeutics) internet üzerinden canlı yayınlanan ameliyatta hastanın tam tıkalı damarı herhangi bir komplikasyon olmadan açıldı. Birkaç yıl öncesine kadar yetersiz alt yapısı nedeniyle sık sık eleştirilen hastaneden yapılan bu önemli ameliyat ABD'de canlı yayınlandı.

Karar’da Ürün Dirier’in haberine göre, ameliyat sonrası uygulamayla ilgili Karar’a konuşan Prof. Dr. Göktekin “Özel tel ve balon teknikleri kullanarak, koldan girerek tam tıkalı damar açtık. Tam tıkalı damar açmak diğerlerinin açılmasından biraz daha zor bir işlem. İşlem başarı oranı normalden daha düşüktür. Dünyada sayılı cerrah tarafından uygulanan bir yöntem bu. Biz yıllardır burada başarıyla yapıyoruz. O nedenle kongreden gelen rica üzerine ameliyatı canlı olarak yayınladık” diye konuştu.

"Sinsice ilerliyor"

Türkiye’de koroner damar hastalığı bulunan her 100 kişiden 30’unda tam tıkalı damarla karşılaşıldığını belirten Göktekin, “Bu damarlar bazen kalp krizine yol açabiliyor. Bazen sessiz ve sinsice, ilerliyor. Anjiyoda ortaya çıkıyor” dedi.

İlklerin ve riskli ameliyatların cerrahı

Prof. Ömer Göktekin, 4 yıl önce de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek eriyen stent uygulamasını başlatmıştı. Damara takıldıktan 6 ay sonra erimeye başlayan bu stent 2 yıl içinde tamamen kayboluyor, kalıcı olmadığı için damarın zamanla doğal gevşeme ve kasılma fonksiyonlarını geri kazanmasını sağlıyor. Damarın içinde gayet mukavemetli stent gibi davranıyor. İşlem başarısı normal stentle aynı. Erimeyen stent konulduğunda bazen damardaki genişleme ve kasılma fonksiyonları kayboluyor. Damar gerektiğinde genişleyemiyor, gerektiğinde kasılamıyor. Eriyen stentte ise bir yıl içinde tamamen erime özelliğinden dolayı bu sorun oluşmuyor.

Eriyen stent takıyor

Yine damardan salınan bazı hormonlar nedeniyle, takıldıktan 5-6 yıl sonra nadiren yüzde 1 oranında stentte tekrar daralma ve tıkanma olabiliyor. Eriyen stentte ise bu risk ortadan kalkıyor. Gerektiğinde bypass da yapılabiliyor.

Göktekin, 2009 yılından itibaren ‘Stent for Life’ projesi Türkiye liderliğini sürdürüyor. Göktekin’in yoğunlaştığı kardiyolojik alanlar arasında ‘kronik tam tıkalı damarların açılması’ tedavisi, ‘ameliyatsız aort kapak değişimi’, ‘protez kapak paravalvüler regürjitasyonların kapatılması’ (ameliyat olup protez kapak takılan hastalarda bu kapakların bozulması ile ortaya çıkan hastalığın tekrar ameliyat gerekmeden tedavisi), ‘dirençli hipertansiyonun ameliyatsız operasyonla tedavisi’ gibi kompleks işlemler öne çıkıyor.

"Damarı açılan sigarayı bırakmalı"

Hastaların mutlaka doktorları tarafından verilen diyet listesine uyması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Ömer Göktekin, şu önerilerde bulundu: “Daha çok sebze ağırlıklı beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Başta kolesterol ve kan sulandırıcı ilaçları olmak üzere verdiğimiz ilaçları kullanması gerekiyor hastanın. Çünkü ilaçları kullanan insanlarda vakanın tekrarlaması düşük bir ihtimal. Koroner kalp hastalarında sigara içmek, yaşın ilerlemesi, obezite, şeker, hipertansiyon gibi birçok risk faktörü var. Damarını açtığımız hastalara mutlaka ama mutlaka sigarayı bırakmalarını söylüyoruz. Bu çok ciddi bir konu. Şeker hastalarının da şekeri kontrol altında tutmaları gerekiyor.”