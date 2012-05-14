Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı 8 yılda 2 kat arttı

Türkiye'de, yalnız yaşayanların sayısı 8 yılda neredeyse 2 kat artarak 665,7 binden 1 milyon 141,3 bine çıktı. Yaş gruplarına göre bakıldığında; yalnız yaşayanların her iki cinste de 30-64 yaş grubunda yoğunlaştığı görülüyor.

Türkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı 2002-2010 yılları arasındaki 8 yıllık dönemde neredeyse 2 kat artarak, 665,7 binden 1 milyon 141,3 bine çıktı. 2010 yılı itibarıyla tek başına yaşayanların 359,6 bini erkeklerden, buna karşılık 781,7 bini kadınlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, ülkede, belki zorunluluklar veya tercihlerin bir sonucu olarak yalnız yaşayanların sayısında çarpıcı bir artış yaşandı.

Türkiye'de 2002 yılında tek başına yaşayan 665 bin 749 kişinin, 492 bin 775'i kadınlardan, 172 bin 974'ü de erkeklerden oluşuyordu.

Hem kadınlarda, hem de erkeklerde 2007 yılına kadar makul düşüş ve artışlar kaydeden tek kişilik hane halkı sayısı, 2007 yılında belirgin şekilde arttı ve 715,5 bine çıktı.

Tek kişilik hane halkı sayısı bir sonraki yıl ise kadınlarda 519,5 binden 539,4 bine çıkmasına rağmen, erkeklerden oluşan tek kişilik hanelerin sayısında meydana gelen (yaklaşık 26 bin) azalıştan dolayı 708,7 bine geriledi.

2009'da yüzde 46'lık artış görüldü

2009 yılı ise tek kişilik hane halkı sayısında adeta ''patlama yılı'' oldu. Söz konusu yılda tek kişilik hane halkı 697,3 bini kadınlardan 337,4 bini ise erkeklerden oluşmak üzere, toplam 1 milyon 34 bin 661'e çıktı. Bu 1 yıllık dönemdeki oransal artış yüzde 46'yı buldu.

2010 itibariyle ise tek kişilik hane halkı sayısı 1 milyon 141 bin 319'a çıktı.

Yalnız yaşayan kadınlar erkeklerin 2,2 katı

Tek kişilik hanede yaşayanların cinsiyetine göre dağılımında, 2002-2010 döneminde yalnız yaşayan kadınların erkeklerden çok daha fazla olması dikkati çekti.

2010 yılında da 1 milyon 141,3 bin adet olan tek kişilik hanenin 781 bin 705'i kadınlardan 359 bin 614'ü ise erkeklerden oluşuyor. Bir başka deyişle yalnız yaşan kadınlar yalnız yaşayan erkeklerin 2,2 katı oldu.

Ancak yıllar itibariyle her iki cins için de oransal artışlara bakıldığında erkeklerin kadınları geride bıraktı. 2002-2010 döneminde kadınlardan oluşan tek kişilik hanehalkı sayısı yüzde 58,7, erkeklerde ise artış oranı yüzde 108 oldu. 2002 yılında tek kişilik hanelerin 492 bin 775'i kadınlardan, 172 bin 974'ü de erkeklerden oluşurken, bu bu sayı 2010 itibariyle kadınlarda 781 bin 705 ve ekeklerde 359 bin 614'e yükseldi.

Tek başına yaşayanların 467,6 bini 30-64 yaş arasında

Tek kişilik hanelere yaş gruplarına göre bakıldığında ise 65 ve üzeri yaş grubu, bu yaş grubuna özel nedenler göz önünde bulundurularak hariç tutulduğunda, yalnız yaşayanların her iki cinste de 30-64 yaş grubunda yoğunlaştığı görülüyor.

2010 itibarıyla tek kişilik hanelerin 467,6 bini 30-64 yaş grubu bireylerden oluşuyor.