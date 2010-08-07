Türkiye'de Vuvuzela yasaklandı

T24- Güney Afrika'daki 2010 Dünya Futbol Şampiyonası süresince hararetli tartışmalara neden olan vuvuzela, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yasaklandı.





Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF Lig Statüleri'nde değişikliğe giderek, Güney Afrika'da yapılan 2010 FIFA Dünya Şampiyonası süresince taraftarlarca çalınan vuvuzelayı yasakladı. Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu değişiklikler kapsamında, tüm lig statülerine eklenen hükümle vuvuzelanın stadyumlara alınması yasaklandı. Böylece yasak kararı sadece Türkiye Süper Ligi'yle sınırlı kalmaycak ve alt ligler için de geçerli olacak.





Almanya'da ise gerek Futbol Federasyonu gerekse Kulüpler Birliği şimdilik genel bir yasaklamaya gerek görmüyor ve konuyu kulüplerin takdirine bırakıyor.





Vuvuzela konusunda en ilginç yasaklama kararınaysa Birleşik Arap Emirlikleri imza attı. Bu çalgının çıkardığı gürültünün 100 desibel sınırını bariz bir şekilde aştığı gerekçesiyle fetva ile yasakladı.





Basketbol salonlarında da yasak





Öte yandan 28 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da vuvuzelalara yasak getirildi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği FIBA tarafından yapılan açıklamada, vuvuzelanın neden olduğu gürültünün salonlarda seyirci ve oyuncuların sağlığına olumsuz etkisinin çok daha fazla olacağı, bu nedenle karşılaşmalar süresince salonlarda vuvuzela çalınmasına izin verilmeyeceği bildirildi.





Savaş jeti kadar gürültülü





Yapılan araştırmalar, vuvuzelaların gürültü seviyesinin 127 desibele kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, 85 desibelin üstündeki bir gürültünün kulak sağlığına olumsuz etkiler yaptığına dikkat çekiyor. 100 desibellik bir gürültüye 15 dakika süreyle maruz kalmak bile kalıcı işitme sorunlarının oluşması için yeterli.





Vuvuzelanın 127 desibellik gürültüsüne iki saate yakın maruz kalan seyirci ve oyuncuların da işitme kayıplarına uğraması pekâlâ mümkün. Araştırmacılar, bir elektrikli testere ya da davulun çıkardığı gürültünün en fazla 122 desibele ulaştığını hatırlatıyor. Vuvuzelalar, ortalama 130 ila 135 desibellik bir gürültü çıkaran savaş jetlerine rakip olabilecek düzeyde.



