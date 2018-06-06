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Ekonomi

TÜRKİYE'DE VERİ GÜNDEMİ

Tarih   Saat    Veri ---------------------------------------------------------- 07/06  14:00   Merkez Bankası faiz kararı 07/06  17:30   Hazine nakit dengesi 11/06  10:00   Merkez Bankası / Ödemeler dengesi 11/06  10:00   GSYH / 1

06 Haziran 2018 12:25

Tarih   Saat    Veri
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07/06  14:00   Merkez Bankası faiz kararı
07/06  17:30   Hazine nakit dengesi
11/06  10:00   Merkez Bankası / Ödemeler dengesi
11/06  10:00   GSYH / 1. Çeyrek
11/06  14:30   Merkez Bankası beklenti anketi
13/06  10:00   Sanayi üretimi
18/06  10:00   İşsizlik
18/06  11:00   Mayıs bütçe dengesi
20/06  17:30   Merkezi yönetim Mayıs borç stoku
21/06  10:00   Tüketici güven endeksi / Haziran
25/06  14:30   Kapasite kullanım oranı / Haziran
25/06  14:30   Reel kesim güven endeksi / Haziran
28/06  10:00   Ekonomik güven endeksi / Haziran
29/06  10:00   Dış ticaret dengesi / Mayıs
29/06  11:00   Turizm verileri / Mayıs

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ETİKETLER

Tarih   Saat    Veri 0706Merkez BankasıHazineGSYHSanayiMayısMerkeziTüketiciHaziran 2506KapasiteReelHaziran 2806EkonomikHaziran 2906DışMayıs 2906Turizm
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