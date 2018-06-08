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Ekonomi

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------- Tarih    Saat    Veri ---------------------------------------------------------- 11/06  10:00   Merkez Bankası / Ödemeler dengesi 11/06  10:00   GSYH / 1

08 Haziran 2018 12:09

TÜRKİYE
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Tarih    Saat    Veri
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11/06  10:00   Merkez Bankası / Ödemeler dengesi
11/06  10:00   GSYH / 1. Çeyrek
11/06  14:30   Merkez Bankası beklenti anketi
13/06  10:00   Sanayi üretimi
18/06  10:00   İşsizlik
18/06  11:00   Mayıs bütçe dengesi
20/06  17:30   Merkezi yönetim Mayıs borç stoku
21/06  10:00   Tüketici güven endeksi / Haziran
25/06  14:30   Kapasite kullanım oranı / Haziran
25/06  14:30   Reel kesim güven endeksi / Haziran
28/06  10:00   Ekonomik güven endeksi / Haziran
29/06  10:00   Dış ticaret dengesi / Mayıs
29/06  11:00   Turizm verileri / Mayıs
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D Ü N Y A
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ÜLKE/BÖLGE         TSİ       VERİ
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8 HAZİRAN
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JAPONYA               02:50     GSYH
JAPONYA               02:50     Kişisel Tüketim Harcamaları
ALMANYA              09:00     Ticaret Dengesi
ALMANYA              09:00     Sanayi Üretimi
FRANSA                 09:45      Sanayi Üretimi
FRANSA                 09:45      İmalat Üretimi
ABD                        17:00      Toptan Satış Stokları
 

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