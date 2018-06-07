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Ekonomi

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------- Tarih    Saat    Veri ---------------------------------------------------------- 07/06  14:00   Merkez Bankası faiz kararı 07/06  17:30   Hazine nakit dengesi 11/06  10:00   Merkez Ban

07 Haziran 2018 12:15

TÜRKİYE
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Tarih    Saat    Veri
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07/06  14:00   Merkez Bankası faiz kararı
07/06  17:30   Hazine nakit dengesi
11/06  10:00   Merkez Bankası / Ödemeler dengesi
11/06  10:00   GSYH / 1. Çeyrek
11/06  14:30   Merkez Bankası beklenti anketi
13/06  10:00   Sanayi üretimi
18/06  10:00   İşsizlik
18/06  11:00   Mayıs bütçe dengesi
20/06  17:30   Merkezi yönetim Mayıs borç stoku
21/06  10:00   Tüketici güven endeksi / Haziran
25/06  14:30   Kapasite kullanım oranı / Haziran
25/06  14:30   Reel kesim güven endeksi / Haziran
28/06  10:00   Ekonomik güven endeksi / Haziran
29/06  10:00   Dış ticaret dengesi / Mayıs
29/06  11:00   Turizm verileri / Mayıs
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D Ü N Y A
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ÜLKE/BÖLGE         TSİ       VERİ
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7 HAZİRAN
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JAPONYA                 08:00     Öncü Göstergeler
ALMANYA                09:00     Fabrika Siparişleri
FRANSA                   09:45     Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ      12:00     Sabit Sermaye Yatırımları
EURO BÖLGESİ      12:00     Kamu Harcamaları
EURO BÖLGESİ      12:00     Hanehalkı Harcamaları
EURO BÖLGESİ      12:00     GSYH
ABD                         15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                         15:30     Devam Eden Başvurular
ABD                         17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 HAZİRAN
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JAPONYA              02:50     GSYH
JAPONYA              02:50     Kişisel Tüketim Harcamaları
ALMANYA              09:00     Ticaret Dengesi
ALMANYA              09:00     Sanayi Üretimi
FRANSA                09:45     Sanayi Üretimi
FRANSA                09:45     İmalat Üretimi
ABD                       17:00     Toptan Satış Stokları

 

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