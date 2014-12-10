Türkiye'de ve dünyada 2014'ün en çok izlenen videoları
Türkiye’de ve Dünyada 2014'te YouTube'a damgasını vuran videolar, kanallar ve anlar 'YouTube Rewind' başlığı altında toplandı.
10 Aralık 2014 01:52
YouTube Rewind 2014 konusunda Google Türkiye resmi bloğunda yer alan açıklamaya göre Türkiye'de en çok izlenen müzik videosu İrem Derici'nin 'Kalbimin tek sahibine', Türkiye'de en çok izlenen video ise Kanal D'de yayınlanan 'Ulan İstanbul' dizisi karakterlerinden Karlos ve Yaren'in seslendirdiği 'Yanarım' videosu.
İşte Türkiye'de ve dünyada 2014 yılında en çok izlenen videolar
1. Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J - KatyPerryVEVO 2. Enrique Iglesias – Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona - EnriqueIglesiasVEVO 3. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna - shakiraVEVO 4. Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown - shakiraVEVO 5. Jason Derulo - "Wiggle" feat. Snoop Dogg (Official HD Music Video) - Jason Derulo 6. Iggy Azalea - Fancy (Explicit) ft. Charli XCX - iggyazaleamusicVEVO 7. Sia – Chandelier (Official Video) 8. Taylor Swift - Shake It Off 9. Meghan Trainor - All About That Bass 10.Nicki Minaj - Anaconda
Dünya en çok izlenen videolar
1. Mutant Giant Spider Dog (SA Wardega) - SA Wardega 2. Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimovic, Iniesta & more - Nike Football 3. FIRST KISS - Tatia PIlieva 4. The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor Cristina Scuccia - #TEAMJ-AX - TheVoiceOf Italy 5. iPhone 6 Plus Bend Test - Unbox Therapy 6. Bars & Melody - Simon Cowell's Golden Buzzer act | Britain's Got Talent 2014 - Britain's Got Talent 7. Budweiser Super Bowl XLVIII Commercial -- "Puppy Love" - Budweiser 8. Devil Baby Attack - DevilsDueNYC 9. Goku vs Superman. Epic Rap Battles of History Season 3. - ERB 10. 10 Hours of Walking in NYC as a Woman - Street HarassmentVideo