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Bilim / Teknoloji

Türkiye'de ve dünyada 2014'ün en çok izlenen videoları

Türkiye’de ve Dünyada 2014'te YouTube'a damgasını vuran videolar, kanallar ve anlar 'YouTube Rewind' başlığı altında toplandı.

10 Aralık 2014 01:52

YouTube Rewind 2014 konusunda Google Türkiye resmi bloğunda yer alan açıklamaya göre Türkiye'de en çok izlenen müzik videosu İrem Derici'nin 'Kalbimin tek sahibine', Türkiye'de en çok izlenen video ise Kanal D'de yayınlanan 'Ulan İstanbul' dizisi karakterlerinden Karlos ve Yaren'in seslendirdiği 'Yanarım' videosu. 

İşte Türkiye'de ve dünyada 2014 yılında en çok izlenen videolar

 

Türkiye'de en çok izlenen müzik videoları

 

1. Kalbimin Tek Sahibine- İrem Derici
2. Gülşen feat. Murat Boz - İltimas
3. Doğukan Manço feat. Tuğba Yurt - Sakin Ol
4. Sinan Akçıl - Tabi Tabi
5. Gökhan Türkmen - Çatı Katı (Official Video)
6. Demet Akalın - İlahi Adalet
7. Ravi İncigöz feat. Mustafa Ceceli - Şeker
8. Nazan Öncel feat. Tarkan - Hadi O Zaman
9. Ayse Hatun Onal - Çak Bir Selam
10.Sıla – Yabancı

 

Türkiye'de en çok izlenen videolar

 

1. Yanarım- Karlos Yaren
2. Recep İvedik 4 Fragmanı
3. Shez Long- Sağlam Yatcan- Lassa
4. Pepee Şarkıları - 13 Şarkı Bir Arada -Düşyeri
5. Göğsündeki armayla, hep daha yükseklere!- Türk Hava Yolları
6. Kenan Doğulu’dan Potanın Perilerine Sürpriz!- Garanti
7. İlyas Yalçıntaş - İncir Performansı - X Factor Star Işığı
8. Ali Babanın Çiftliği - Çocuk Şarkısı - Sevimli Dostlar Çocuk Şarkıları
9. Güldür Güldür Hunharca Gülen Adam Show TV [HD] 720p
10. Nil Karaibrahimgil | Kanatlarım Var Ruhumda- Medcezir 01

 

Dünyada en çok izlenen müzik videoları

 

1. Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J - KatyPerryVEVO
2. Enrique Iglesias – Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona - EnriqueIglesiasVEVO
3. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna - shakiraVEVO
4. Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown - shakiraVEVO
5. Jason Derulo - "Wiggle" feat. Snoop Dogg (Official HD Music Video) - Jason Derulo
6. Iggy Azalea - Fancy (Explicit) ft. Charli XCX - iggyazaleamusicVEVO
7. Sia – Chandelier (Official Video)
8. Taylor Swift - Shake It Off
9. Meghan Trainor - All About That Bass
10.Nicki Minaj - Anaconda

 

Dünya en çok izlenen videolar

 

1. Mutant Giant Spider Dog (SA Wardega) - SA Wardega
2. Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimovic, Iniesta & more - Nike Football
3. FIRST KISS - Tatia PIlieva
4. The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor Cristina Scuccia - #TEAMJ-AX - TheVoiceOf Italy
5. iPhone 6 Plus Bend Test - Unbox Therapy
6. Bars & Melody - Simon Cowell's Golden Buzzer act | Britain's Got Talent 2014 - Britain's Got Talent
7. Budweiser Super Bowl XLVIII Commercial -- "Puppy Love" - Budweiser
8. Devil Baby Attack - DevilsDueNYC
9. Goku vs Superman. Epic Rap Battles of History Season 3. - ERB
10. 10 Hours of Walking in NYC as a Woman - Street HarassmentVideo

 

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