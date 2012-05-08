Türkiye’de üstün yetenekli öğrenci sayısı 10 bin 807

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üstün yetenekli ve zekalı öğrencilere, kendi okullarında açılacak “destek sınıflarında” eğitim vermeye hazırlanırken, Bakan Ömer Dinçer, 2010-2011 öğretim yılı itibarıyla 10 bin 807 öğrenciye “üstün yetenekli birey” tanısı konulduğunu açıkladı. Halen 57 ilde 63 Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim gören üstün yetenekliler için Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi Hizmetleri Yönetmeliği’nin hazırlanacağını açıklayan Dinçer, BİLSEM’lerin sayısının artırılacağını kaydetti.



Milliyet'in haberine göre, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin yönelttiği soru önergesini yanıtlayan Dinçer, BİLSEM’lere kayıt yaptıran öğrencilerin düzeylerine göre bilimsel çalışma yöntemleri, bilgisayar, yabancı dil, problem çözme teknikleri, bireysel yetenekleri fark ettirme gibi konularda eğitim aldıklarını kaydetti.

Dinçer, “Ülkemizde temel eğitim ve ortaöğretim çağında bulunan ve üstün yetenekli birey olarak tanılanan 2010-2011 istatistiklerine göre 10 bin 807 öğrenci bulunmaktadır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’na sunulacak olan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi ve Uygulama Planı 2012-2016 doğrultusunda üstün yetenekli bireylerin belirlenmesi konusunda iyileştirme ve çeşitlendirme çalışmaları yürütelecektir” dedi.



CHP Milletvekili Ensar Öğüt’ün aynı konudaki soru önergesini yanıtlayan Dinçer, BİLSEM’lerde görevli öğretmenlerin 2010 itibarıyla yüzde 1.2’sinin doktoralı, yüzde 40.6’sının yüksek lisanslı olduğuna dikkati çekerek, “Bilim ve sanat merkezleri için belirli kıstaslar doğrultusunda ön elemeye alınarak seminer, sınav ve akabinde mülakat aşamalarını geçerek 70 ve üstü puan alan öğretmenler arasından atamalar gerçekleştirilmektedir” ifadesini kullandı.



Halen uygulanan sınıf atlama yerine üstünler için ilkokul, ortaokul ve lisede, üniversite olduğu gibi bir üst sınıftan ders alma sistemi getirilecek. Örneğin ilkokul 2. sınıf öğrencisi 4. sınıftan matematik dersi alabilecek.

Türkiye’nin süper beyinleri için özel zekâ testi hazırlığı

Türkiye’deki süper beyinlerin ortaya çıkarılması amacıyla ilk kez zeka testi geliştirme çalışmalarına başlandı. Türk akademisyenlerin geliştireceği zeka testi, öğrencilerin zekasının yüksek olduğu dalları da ortaya çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Sarı, Türk akademisyenler tarafından geliştirilecek “Türk Zeka Testi” çalışmalarına başladıklarını söyledi. Avrupa Birliği’nin Merkezi Finans ve İhale Birimi’yle (CFCU) yapılan görüşmelerde 200 bin avroluk kaynak sözü aldıklarını belirten Sarı, “Böylelikle zeka testinin geliştirilmesi için ilk adım atılmış oldu. Artık bizim kendimizin de geliştirdiği bir test olacak” dedi.



