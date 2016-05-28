Türkiye'de üç ayda 3 milyon akıllı telefon satıldı

GfK'nın araştırmasına göre, Türkiye'de bu yılın ilk üç aylık döneminde akıllı telefon satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak, 3,1 milyona ulaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde 3,1 milyon akıllı telefon satılırken, yıl sonuna kadar söz konusu pazarın 4,5G teknolojisinin etkisiyle yüzde 10 büyümesi bekleniyor.

Araştırma kuruluşu GfK'nın yaptığı çalışmaya göre, mobil teknolojinin en hızlı geliştiği bölgeler, yüzde 22 ile gelişmekte olan Asya Pasifik pazarları olurken, bunu yüzde 18 ile Ortadoğu ve Afrika pazarları takip etti. Türkiye’de akıllı telefon satışı, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak, 3,1 milyon adete ulaştı. Geçen yıl 12 milyonun üzerinde akıllı telefon satılan Türkiye'de sektörün ulaştığı ciro ise yıllık bazda 16 milyar lirayı aştı.

Teknoloji ürünlerinin online satış payı Türkiye'de yüzde 4 olarak gerçekleşirken, Avrupa'da bu oran yüzde 21 olarak belirlendi.

Türkiye’de online alışveriş yapmayı tercih etmeyenlerin yüzde 41’i kredi kartı ve kişisel veri güvenlik riski yüzünden, yüzde 39’u da ürünü görerek almak istediği için online alışveriş yapmadığını belirtti.

"Türkiye 9'uncu sıraya yükselecek"

GfK Tüketici Tercihleri Genel Müdürü Mete Uslukılınç konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dijital tüketicinin gücünü mobiliteden aldığını ve hayatını akıllı telefon ile kumanda ettiğini söyledi.

Dünyada akıllı telefon pazarına bakıldığında, bu yıl 1,4 milyar adetlik satış beklendiğini ifade eden Uslukılınç, Türkiye'de geçen yıl 12 milyon olan akıllı telefon satışlarında bu yıl 4,5G teknolojisinin etkisiyle yüzde 10'luk büyüme beklediklerini aktardı.

Uslukılınç, "Bu büyüme sonucu 2016 yılı sonunda Türkiye 6 milyar dolar üzerinde gerçekleşecek perakende ciro değeri ile İtalya'yı da geçerek dünyadaki ilk 10 akıllı telefon pazarına 9'uncu sıradan girmiş olacak." ifadelerini kullandı.