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Dünya

Türkiye'de tutuklu Yunan çavuşun annesi: Yunanistan sınırını geçecekleri günü hayal ediyorum

Anne: İki çocuğun da geri dönmesi için Tanrıya dua ediyorum ve yalvarıyorum

18 Mart 2018 12:57

Edirne'de sınırı geçtikleri için " yakalanan ve “Askeri casusluğa teşebbüs etmek” ve “Askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından  17 gündür tutuklu bulunan Çavuş Dimitris Kuklatzis’in ailesi Yunanistan televizyon kanalı Alpha TV'ye konuştu. Anne Kuklatzis, "İki çocuğun da geri dönmesi için Tanrıya dua ediyorum ve yalvarıyorum. Yunanistan sınırlarını geçecekleri günü hayal ediyorum. Dimitris olmadığı için benim evim karanlık” ifadesini kullandı. 

Türkiye’de Edirne cezaevinde bugün itibarıyla 17 gündür tutuklu bulunan iki Yunan askeri, davalarının görüşüleceği duruşma gününü bekliyor.

Çavuş Dimitris Kuklatzis’in ailesi Yunanistan’da Alpha televizyon kanalına konuşurken “Yaşadığımız heyecan tarif edilemez, her an bir asır gibi geçiyor. Çocuklara karşı güçlü olabilmemiz için soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız” diyor.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, Türkiye’de tutuklu bulunan Yunan çavuşun annesi oğlunun ruh ve bedensel sağlığından endişeli. “İki çocuğun da geri dönmesi için Tanrıya dua ediyorum ve yalvarıyorum. Yunanistan sınırlarını geçecekleri günü hayal ediyorum. Dimitris olmadığı için benim evim karanlık. Angelos’un da geri dönmesini istiyorum” diyor.

“Oğlumun bugün veya yarın değil, eğer mümkünse şimdi dönmesini istiyorum” diyen anne çocuklarını cepheye gönderen Türk annelere de seslenerek “barış döneminde çocuğunun esir olmasının ne kadar zor olduğu konusunda beni anladıklarına inanıyorum” ifadelerini kullanıyor.

 

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YunanistanTürkiyeEdirneTutuklu askerÇavuşanneAlpha tv

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