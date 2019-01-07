Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşı Almanya'ya döndü

Temmuz ayında Türkiye’ye yaptığı seyahat sırasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasıyla tutuklanan Kürt kökenli Alman vatandaşı Dennis E., Pazar günü Almanya'ya geri döndü.

Alman haber ajansı (dpa), E.'nin Almanya'ya dönüşünü Alman Dışişleri Bakanlığı ile Dennis E.'nin avukatlığını yapan Bülent Akbay’a dayandırdı. Konuyla ilgili dpa’ya konuşan avukat Akbay, müvekkilinin Pazar günü Hamburg'a uçtuğunu söyledi. Akbay, Dennis E. hakkında Türkiye'de dava sürecinin devam ettiğini ve bir sonraki duruşmanın 12 Şubat tarihinde yapılacağını belirtti.

Temmuz ayında İskenderun’da gözaltına alınan, ardından da tutuklanan 55 yaşındaki Hamburglu Dennis E. hakkında hazırlanan iddianamede Dennis E.'nin Facebook üzerinden "terör propagandası sayılabilecek paylaşımlar" yaptığı yer alıyor. İddianamede gösterilen örnekler arasında Dennis E.’nin PKK üyelerinin konuşmalarının yer aldığı videoları paylaşması bulunuyor. Dennis E. kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

29 Kasım’da yapılan ilk duruşmanın ardından serbest bırakılan Alman vatandaşı Dennis E.'nin Pazar gününe kadar sınır dışı edilmek üzere polis gözetiminde tutulduğu, bu süreçten Almanya’nın Ankara’daki büyükelçiliğinin haberdar edildiği bildirildi.

Türkiye’de tutuklanan Alman vatandaşları, Ankara-Berlin hattındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan başlıca konulardan birini oluşturuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de en az dört Alman vatandaşı halen siyasi gerekçelerle cezaevinde bulunuyor. Bu kişiler Adil Demirci, Saide İnaç (Hozan Cane), Patrick K. ve Enver Altaylı.

dpa/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe