Türkiye'de tutuklanan ABD'li gazeteci serbest bırakıldı

Suriye’den Türkiye’ye geçtikten sonra Hatay’da tutuklanan ABD’li gazeteci Lindsey Snell serbest bırakıldı.

Snell’in avukatı, Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) yaptığı açıklamada müvekkilinin serbest bırakıldığını belirtti. CPJ’in Avrupa ve Asya Direktörü Nina Ognianova, “Lindsey Snell’in serbest bırakılması bizim için bir teselli ama hala çok sayıda gazeteci Türkiye’de hapiste” dedi. Ognianova ayrıca Snell’in el konulan eşyalarının kendisine iade edilmesi ve Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

ABD’li gazeteci Lindsey Snell, 7 Ağustos’ta Suriye’den Türkiye’ye geçtikten sonra, "askeri bölgeye izinsiz girmek" gerekçesiyle Hatay’da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Snell’in İstanbul’daki evine 22 Ağustos’ta düzenlenen polis baskınında ABD’li gazetecinin bilgisayar ve kamerası başta olmak üzere elektronik cihazlarına el konulmuştu.



