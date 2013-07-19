Veli Başyiğit

Gazeteci Aylin Duruoğlu, Devrimci Karargah operasyonuyla gözaltına alındığında hakkında "örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 17 sanıklı iddianamede, Duruoğlu'na dönük somut bir delil yer almamış, ancak 20 yıl önce bir 1 Mayıs gösterisine katılması aleyhinde delil olarak kullanılmıştı. Duruoğlu'nun okuldan tanıdığı kişilerle zaman zaman kamuoyuna açık alanlarda biraraya gelmesi bile iddianamede yer almıştı. Savcı Kadir Altınışık'ın hazırladığı iddianameye göre, Duruoğlu'nun ev ve işyerinden alınan disklerde örgütsel faalİyette bulunduğuna dair hiçbir delile rastlanmamıştı.

Duruoğlu, 27 Nisan 2009'da gözaltına alınmış, 10 ay sonra çıkarıldığı ilk duruşmada serbest kalmıştı.

Vatan gazetesi İnternet Editörü Aylin Duruoğlu, bugün sonuçlanan Devrimci Karargah Davası'nda beraat etti. Ancak, Aylin Duruoğlu'nun özgürlüğünden çalınan günler geri getirilemeyecek.

Kendisine ulaştığımız Duruoğlu şöyle konuştu: "Bu durum maalesef Türkiye'de çok sık karşılaşılan bir manzara. Elbette davanın sonucunun bu şekilde tecelli etmesinden memnunum. Fakat, Türkiye'de terör örgütü üyeliği suçlaması çok kolay yapılıyor. Birçok kişi temelsiz iddianamelerde yer alan asılsız suçlamalarla uzun süre tutuklu kalıyor. Umarım, bu şekilde uzun süre tutuklu kalan pek çok kişi bir an önce özgürlüğüne kavuşur."