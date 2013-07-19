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Devrimci Karargâh davasında Hanefi Avcı'ya 15 yıl hapis

Devrimci Karargâh Örgütü davasında karar açıklandı. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 15 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

19 Temmuz 2013 19:01

 

İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Devrimci Karargâh davasını karara bağladı. Davanın tutuklu sanıklarından Eskişehir eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası ve 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yasadışı Devrimci Karargah Terör Örgütü mensuplarına yardım etmek suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, ruhsatsız vahim nitelikte tam otomatik ve yarı otomatik silah taşıdığı sabit olduğundan 5 yıl hapis ve 10 bin TL para cezası, yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat” kitabında terör örgütleri ve bu amaçla yapılan soruşturma ve yargılama yargı görevi yapanları etkileme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına, kitabında Devrimci Karargah soruşturmasında gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Hanefi Avcı hakkında resmi belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

 

Avcı'nın son sözleri

 

Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanık Hanefi Avcı, “Söyleyecek bir şeyim yok. Savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

 

 

24 kişiye beraat

 

Bu arada, davada, 24 kişi beraat ederken, 15 kişi örgüt üyeliğinden ceza aldı. Ulaş Bayraktaoğlu'na örgüt üyeliğinden 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Baha Okar'a 6 yıl 3 ay ceza verildi.

 
 

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