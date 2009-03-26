Türkiye'de teknik alt yapı yetersiz mi?

BBP lideri Yazıcıoğlu'nun K.Maraş'ta düşen helikopterinden sinyal alınamaması nedeniyle teknolojik donanım yetersizliği gündeme geldi. Peki, Türkiye'de teknik altyapı yetersiz mi?



BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta düşen helikopterinden sinyal alınamaması nedeniyle teknolojik donanım ve teknik altyapı yetersizliği gündeme geldi. Düşen helikopterde, 'ELT cihazın bulunmaması, bozuk olması veya düşme esnasında zarar görmesi' olasılıkları değerlendiriliyor. Peki teknolojik altyapı yetersizliği söz konusu mu? Acil yardım sinyali veren sisteme alternatif bir ürün var mı?



Ulusal ve ulusalararası alanda uydu üzerinden haberleşme sistemleri üzerine önemli çalışmalara imza atmış Teknobil şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Davut Kavranoğlu'nun konu ile ilgili görüşlerine başvuran Haber 7 ilginç noktaları gündeme getirdi.



Uydu üzerinden haberleşme ve uydu üzerinden takip sistemi üzerine teknolojiler geliştirdiklerini ve ürettiklerini belirten Kavranoğlu, tüm dünyaya bunların satışını yaptıklarını da belirtti.



Kavranoğlu, "Bizim teknolojimizle helikopter olsun, denizin ortasında gemi olsun, dağ başında bir paratoner olsun bir kaç metrelik aksaklıkla onun nerede olduğunu bilir, haberleşir, konuşursunuz. Eğer o helikopterde bizim önerdiğimiz sistemden olsaydı kaza yapması şart değil havada uçarken bile 1-2 metre aksaklıkla nerede olduğunu görürsünüz, bir kaza söz konusu olduğunda, bu cihaz da tahrip olacaktır ama bu helikopterin yerini değiştirmeyeceği için yine yerini öğrenebilirsiniz." dedi.



Uydu takip cihazı ile ELT cihazı arasındaki farkı da ifade eden Kavranoğlu, "ELT cihazı daha çok helikopter düştükten sonra sinyal yayarak çalışırken bu cihaz ise sadece düştüğü zaman değil her zaman takip etmeye yarayan sistemlerdir. Bahsettiğimiz uydu haberleşmesine dayalı takip sistemler olduğu için böyle bir artısından da bahsedebiliriz." diye konuştu.



'Bu sistemi Silahlı Kuvvetler de kullanabilir'



"Aslında bu sistemlerin kullanılmasının şart koşulması gerektiğini düşünüyorum." diyen Kavranoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiyat olarak çok yüksek meblağlarda söz konusu değil. 1000-1500 Avro civarında bir fiyata satılan sistemler bunlar. Yurtdışında yaygın olarak kullanılıyor. Daha önce Emniyetle çalışmalarımız oldu. İstihbarat amaçlı olsun sosyo mücadelede olsun kullanıldı. Bu sistemi Silahlı Kuvvetler de kullanabilir. Balıkçı tekneleri olabilir. Denizin ortasında kalıyor. Başına bir şey geldiği zaman ona yardım için gidilebilmesi lazım. Orada mesela GSM kapsaması söz konusu da olmuyor. Bu tür teknolojiler dağda, denizde, havada, her yerde haberleşmeyi ve yön tespitini bir kaç metrelik bir sapma ile mümkün kılan bir teknolojidir.



Bunların uçaklara ve helikopterlere de takılmasına da onay veriliyor. Ama mevcut sistemi daha da geliştirmek mümkün.



CHP Genel Başkanı Baykal, "böyle bir teknik altyapı yetersizliği sözkonusu ise bunu el birliği ile halletmeliyiz" dedi. Bu teknoloji Türkiye'de var. Ve pek çok alanda da kullanılabilecek yeterlilikte..."



Kavranoğlu sözlerini "Bu günlerde bunu Amerikan Ordusu'na bile veriyoruz. ABD, Afganistan'daki sivil personelini takip etmek onlardan haberdar olmak için bizim teknolojilerimizden faydalanma kararı aldı. Irak, Afrika, Lübnan gibi dünyanın bir çok ülkesinde bizim teknolojilerimiz kullanılıyor." diyerek tamamladı.

