-TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLUP LİBYA'YA DÖNDÜLER ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tedavi için Türkiye'ye getirilen ve taburcu olan 34 kişi, 9 refakatçi, 2 Libya Geçici Ulusal Geçiş Konseyi Üyesi ve kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelen 6 kişiden oluşan, toplam 51 Libyalı'nın daha ülkesine gönderildiğini bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 51 Libyalı'nın Genelkurmay Başkanlığı'ndan tahsis edilen askeri uçakla, İzmir'den öğle saatlerinde Bingazi'ye hareket ettiği belirtildi. Uçakta, ihtiyaç halinde yolculara sağlık hizmeti vermek üzere 2 tıbbi personelin de bulunduğu belirtilen açıklamada, bugüne kadar, tedavileri tamamlanarak refakatçileri ile birlikte ülkelerine gönderilen toplam Libyalı sayısının ise 281'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada, akşam saatlerinde Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na dönmesi planlanan askeri uçağın, Libya İnsani Yardım Komitesi Başkanı ve 2 Yardımcısı ile 8 Türk vatandaşını da Bingazi'den alarak Türkiye'ye getireceği ifade edildi. Öte yandan, 32 refakatçisi ile Türkiye'de bulunan 157 yaralı Libyalı'nın tedavisinin halen devam ettiği kaydedildi.