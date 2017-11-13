Türkiye'de tedavi gören 10 Somalili taburcu edildi

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Somali\'deki bombalı saldırıda yaralanan ve Türkiye\'de tedavi gören 10 kişinin taburcu edildiğini belirterek, bir kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Hastanede hayatını kaybeden Somali vatandaşının cenazesi taburcu edilenlerle birlikte bugün ülkesine gönderilecek.

Somali\'de yaklaşık 1 ay önce düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi edilmek üzere Türkiye\'ye getirilen 35 kişiden 10\'u bugün taburcu edildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, taburcu edilenlerle ve yakınları ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin (GATA) yemekhanesinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Demircan, tedavisi tamamlanan Somalililerin refakatçileriyle birlikte ülkelerine gideceklerini söyledi. Somali\'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi\'nde de birçok yaralının tedavi edildiğini belirten Demircan, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de yapılan tedavi sürecinde ağır yanık vakası olan bir Somalili hastamız hayatını kaybetti. Onun dışında hastalarımız iyileşiyorlar. Tedavileri tamamlanınca da taburcu ediyoruz. Somalili kardeşlerimize, burada tedavi görenlere geçmiş olsun dileğimi sunuyorum. Somali halkına da tekrar geçmiş olsun diyorum. Türk milletinin Somali halkına selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamlarını iletiyorum. Türkiye, dünyanın neresinde bir mazlumun ayağına diken batsa ona sahip çıkar. Böyle büyük bir milletiz.\"

Somali\'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ise tedavi olan yaralıların taburcu olmasının ve Türkiye\'nin yardımlarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından taburcu edilen kişilere çiçek verildi.

ÖLEN SOMALİLİ İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI

Bu arada, Türkiye\'deki tedavisi sırasında hayatını kaybeden Somali vatandaşının cenaze namazı GATA morgu önünde kılındı. Namaza, Somali\'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ile sağlık çalışanları ve ölen kişinin yakınları katıldı. Cenaze, namazın ardından Somali\'ye gönderilmek üzere cenaze aracı ile havaalanına götürüldü.

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