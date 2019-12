Türkiye'de tatil İngiliz'e evden ucuz

Türk turizm sektörü dünyayı saran ekonomik krizi bu yıl ‘ucuzluk ve her şey dahil’ konsepti ile atlatma peşinde. Bu sırada en büyük umut ise İngiliz pazarı.



Bu yıl sonuna kadar 2.2 milyon İngiliz turisti ağırlamayı planlayan sektör, önümüzdeki yıl yaşanan daralmaya rağmen bu pazarda yüzde 10’luk bir artış bekliyor. Buna gerekçe olarak ise Türkiye’nin diğer rakip ülkelere göre ucuz olması ve her şey dahil konseptini en iyi uygulayan ülke olması göteriliyor.



Nitekim 10-13 Kasım tarihleri arasında WTM Londra 2008 Turizm Fuarı’na katılan Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, “Bu pazardan umutluyuz, çünkü İngilizler tatillerini evlerinde geçirseler daha pahalıya mal olur” değerlendirmesinde bulunuyor.



İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu verileri de Bayındır’ın, ‘bir İngiliz vatandaşı için Türkiye’de tatil yapmak evde kalmasından daha ucuz’ yorumunu doğruluyor. Buna göre orta gelirli bir İngiliz’in bir hafta içinde yaptığı harcama 459.20 sterlin yani yaklaşık bin 100 YTL. Şu anda yıllık tatilde olan ve kriz nedeniyle hiçbir yere gidemeyen bir İngiliz vatandaşı, Antalya’da 50 ile 70 YTL arasında değişen fiyatlarla Antalya’da beş yıldızlı bir otelde, her şey dahil ultra bir tatil yapma yapabilir.



Bunu sözde değil rakamlarla ortaya koymak en doğrusu. İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu’nun verilerinden hareket ederek bir İngiliz çifti düşünelim. Ortalama haftada bin 100 YTL harcayacak bu çift bugün Türkiye’ye gelseler Antalya’da geceliği 50 YTL’lik beş yıldızlı bir otelde haftada 700 YTL vererek konaklayabilirler. Üstelik sınırsız içki, yemek dahil. Daha lüks bir otelde gecede 70 YTL veren bir çiftin haftalık faturası ise Türkiye’de sadece 980 YTL olabiliyor.



Üstelik bu rakamlar üst sınırlar. Türkiye’de geceliği 15-20 Euro’ya yani 30-40 YTL’ye beş yıldızlı otellerin olduğunu da unutmamak lazım. Öyle ki dört yıldıza razı olan ve ucuz uçuş fırsatını da yakalayan bir İngiliz, Türkiye’den para biriktirip bile gidebilecek durumda neredeyse! (HaberTürk)