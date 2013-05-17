Türkiye'de tartışma kültürü hakkında bir belgesel: Sözün Farkı

Yönetmenliğini Erhan Odabaş’ın yaptığı “Sözün Farkı -Türkiye’de Tartışma Kültürü” belgeseli Türkiye'de tartışma kültürünü sorguluyor. Belgeselin gala gösterimi 7 Haziran Cuma günü Şişli Kent Kültür Merkezinde saat 20.00'de gerçekleşecek.

"Türkiye, barış ve çözüm sürecine girerken toplumun sağlıklı bir tartışma yapması önem kazanıyor. Farklı düşüncelerdeki insanlar, gruplar, partiler ve değişik kesimler birbirlerini nasıl daha iyi anlayacak. Nasıl empati kuracak? Nasıl bir dil ve üslupla tartışacak ve bu tartışmadan nasıl bir sonuca varacak?" gibi sorulara yanıt arayan belgeselin senaryosunu Erhan Odabaş ile Göksel Aymaz yazdı. Danışmanlığını Murat Belge’nin yaptığı ve Levent Dönmez tarafından seslendirilen belgeselde Kürt Siyasal Hareketinde, Siyasal İslam’da, Sol ve Sağ’da, Kemalistlerde, Devlette ve Medyada “tartışma” tüm yönleriyle ele alınıyor.

Belgeselde yer alan konuşmacıların listesi şöyle:

Avni Özgürel, Ayşe Böhürler, Aydın Çubukçu, Ece Temelkuran, Erdoğan Aydın, Ertuğrul Kürkçü, İsmail Beşikçi, Kurtuluş Kayalı, Murat Belge, Mehmet Bekaroğlu, Nuray Mert, Oya Baydar, Ömer Laçiner, Sedef Kabaş, Sırrı Süreyya Önder, Şükran Soner, Taha Akyol, Tanıl Bora, Tuğrul Eryılmaz, Ümit Fırat.