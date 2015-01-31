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Politika

'Türkiye'de SYRIZA benzeri bir iktidarın ortaya çıkmasını AKP önledi'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, '2001’de bize dayatılan IMF Politikaları uygulanmış olsaydı bugün Türkiye’de Syriza benzeri bir hükümet iş başında olabilirdi' dedi.

31 Ocak 2015 22:32

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de SYRIZA benzeri bir hükümetin ortaya çıkmasını AKP'nin önlediğini savundu.

TÜMSİAD genel kurulunda konuşan Numan Kurtulmuş, "2001’de bize dayatılan IMF Politikaları uygulanmış olsaydı bugün Türkiye’de AKP diye bir iktidar olmaz, belki Syriza benzeri bir hükümet Türkiye’de iş başında olurdu" dedi.

İlerihaber.com’da yer alan habere göre, Kurtulmuş, "Türkiye’ye 2001 yılında dışarıdan gelen bazı beyler marifetiyle bir ekonomi programı dayatıldı. Sayın Kemal Derviş marifetiyle gelen program. Aynı program bizden 10 yıldan sonra Yunanistan’da Papadopulos, İtalya’da da Monti vasıtasıyla uygulandı. İrlanda'da uygulandı. Bir takım küresel finans beylerinin adamları Yunanistan, İrlanda ve İtalya’da iş başına getirildi. Küresel faiz çevreleri, kurdukları düzenle bu ülkeleri yönetmeye kalktılar ve bu ülkeleri uzun süre yönettiler. İşte bugün Syriza vasıtasıyla Yunanistan’da ortaya çıkan durum, bütün bu neoliberal tezlere karşı Yunan halkının verdiği cevaptır. Sizi temin ederim ki eğer Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Ak Parti Hükümetleri sosyal politikayı önceleyen, düşük faizleri hedef alan bir politikayı, yatırımı esas alan bir politikayı izlememiş olsaydı, yani 2001’de bize dayatılan IMF Politikaları uygulanmış olsaydı bugün Türkiye’de AK Parti diye bir iktidar olmaz, belki Syriza benzeri bir hükümet Türkiye’de iş başında olurdu” ifadelerini kullandı.

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