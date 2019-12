Türkiye’de son teknoloji trendleri

Cep telefonlarına video kayıt, fotoğraf ve MP3 özellikleri eklendiğinden beri dahili telefon hafızaları yetmez oldu. Bu sebeple ilave hafıza kartı takılabilen telefonlar özellikle tercih ediliyor. Hafıza kartı ile binlerce fotoğraf, MP3 ve film her zaman yanınızda taşınabili-yor. Samsung cep telefonlarının geniş bellekleri yanı sıra hafıza kartı desteğinin olması, yeni trendlerle oluşan tüm bu ihtiyaçlara cevap verebiliyor.Gelen e-mail'lerin otomatik olarak bilgisayarla aynı anda cep telefonuna düşmesini sağlamayı kim istemez. Bunun için push mail özelliğine sahip cep telefonları her gün daha da fazla tercih sebebi oluyor.Microsoft Office uygulamaları, Word, Excel, PowerPoint gibi hayatımızda önemli yeri olan programların cep telefonuna taşınmasıyla, hele bir de sadece görüntüleme değil, düzenleme (edit) özelliğinin eklenmesiyle, hayatımız iyice kolaylaşıyor.Stylus kalem, dokunmatik touchpad ve ekran ile tüm iş gereksinimleriniz parmağınızın ucuna geliyor.Windows Mobile Outloook, ajanda ve adres defteri güncellemeleri, uyarıları bilgisayar ile aynı anda cep telefonunda güncelleniyor, görüntülenebiliyor, takip edilebiliyor.Her ne kadar MP3 çalarlar Türk tüketicisinin hayatına girdiyse de, radyo özellikle gençlerin vazgeçilmezi olma durumunu sürdürüyor. Özellikle her yerde çeşitli müzik dinlemek isteyen ve maç yayınlarını takip edenler için radyo büyük bir keyif.Samsung Soul’u sihirli penceresinden kullanın. DaCP (Dinamik Uyumlu Kontrol Paneli) teknolojisi sayesinde isteklerinize uyum sağlayan dokunmatik pencere Samsung Soul U900’de... Samsung Soul U900’ün şıklığı sade görünümünde saklı. Rafine çizgileriyle bir klasik olmaya aday. Gereksiz hiçbir ayrıntı yok. Ona bakınca akla gelen tek kelime sanat eseri. Konu teknoloji olduğunda ince bir tasarıma sahip olmadan şık olmaktan söz edilemez. Sadece 12.9 mm olan inceliğine bakıp aldanmayın; Samsung Soul beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak.Moda devi Giorgio Armani ile teknoloji devi Samsung’un ortak tasarımı P520. Kredi kartı boyutlarında, full dokunmatik bir ekrana sahip P520, son derece ayrıcalık-lı bir görünümde. 3 Megapiksel kamerası ve 2 GB MicroSD hafıza kartı hediyesi ile aynı zamanda bir iletişim uzmanı. P520 üstün görünümünün yanında zengin kutu içeriği ile de dikkat çekiyor. Mücevher kutusunu andıran özel paketinin içerisinde, Giorgio Armani logolu WEP410 bluetooth kulaklık, deri kılıf ve ilave pil hediye.Samsung daima hareket halinde olan müzik severler için kompakt ve stil sahibi bir telefon yarattı. Müzik çalardan kameraya, Symbian S60 yazılımından 3G'e kadar birçok özellikle donatılmış olan bu telefon, müzik severler için ideal. Çift yönlü kayan kapak ve dokunmatik yuvarlak kontrol tuşu gibi yenilikçi özellikler de deneyiminizi pekiştirecek. Müzik ya da telefon ihtiyacınıza göre ayrı yönlerde kayabilen kapağı her ihtiyacınıza karşılık verecek. Samsung ve Bang&Olufsen ortaklığı ile üretilen i450 yüksek ve kaliteli müzik sesi ile dikkat çekiyor. Herhangi bir ses sistemine bağlayabilmeniz için dahili 3,5mm lik jak girişi mevcut. I450'nin Telpa bayilerinde tavsiye edilen fiyatı 399YTL.