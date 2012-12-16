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Politika

Türkiye’de son 6 yıla ait çocuk işçi sayısı bilinmiyor

Faruk Çelik, altı-on yedi yaş grubunda çalışan çocuk oranının 2006 yılı verilerine göre, yüzde 5,9 olduğuna dikkat çekti

16 Aralık 2012 15:59

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bütçe görüşmelerinde çocuk işçilerini soran CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’e, son rakamların 2006 yılına ait olduğunu, yeni bir rakamın olmadığını söyledi. TÜİK’in 2013 yılında son verileri açıklayacağını söyleyen Bakan Çelik, altı-on yedi yaş grubunda çalışan çocuk oranının 2006 yılı verilerine göre, yüzde 5,9 olduğuna dikkat çekti.

CHP’li Öğüt, taşeronlaşmanın günümüzde artık en sık rastlanan bir istihdam modeli olduğunu ve her geçen gün bunun sıkıntılarının yaşandığını söyledi.

"Sağlık Bakanlığında ve devletin diğer kurumlarında çalışan taşeron işçiler büyük bir sorunumuzdur" diyen Öğüt, firma değişikliği sırasında bir önceki firmada çalışan işçilere "Daha önceki şirketten herhangi bir alacağım yoktur" şeklinde bir kağıt imzalatıldığını ifade etti. Bu suretle işçilerin tüm sosyal ve ekonomik haklarından zorunlu olarak vazgeçirildiğini belirten CHP'li Öğüt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili yeni bir çalışması olup olmadığını da sordu.

Öğüt, taşeron işçiler için daha önce ihbar hattı önerisi sunduklarını da hatırlattı.

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