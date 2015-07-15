Türkiye'de son 10 yılda 1745 tarihi eser müzede kayboldu!

İzmir’de bulunan Atatürk Müzesi’nden tarihi Uşak halısının çalınmasının ardından son 10 yılda Türkiye'de 1745 Ege Bölgesi’nde ise 697 tarihi eserin kaybolduğu ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, güvenlik görevlisi ve kameralara rağmen kaybolan eserler arasında, altın kolye, yüzük, iğne, sikke, haç, tabanca, tablo, kandil, mermer, halı ve kilimler bulunurken, eserlerin bazılarına değer biçilemediği öğrenildi. Müzelerdeki tüm eserlerin arkeologlara zimmetlendiğini belirten Arkeologlar Derneği Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları, “Arkeolog binlerce eseri nasıl sayacak, nasıl depoda koruyacak? Üstelik eserler kaybolduğu zaman parasını 2-3 bin lira maaş alan arkeologdan kesiyorsunuz, sahip çıktığı zaman ise ödül vermiyorsunuz” dedi.