Türkiye'de sol nasıl başarabilir?

Sol: Kafalar karışık



Tartışmanın, şimdilerde "Ergenekon'a karşı nasıl tavır takınmalı?" sorusundan çıktığı var sayılıyorsa da, aslında kafa karışıklığı yeni değil. "Sol nedir?" sorusunun da cevabı karmakarışık, "Kim solda?" sorusunun cevabı da...



"Dünyada sol ile Türkiye solu aynı kategoriler içinde ele alınabilir mi?" sorusunu sorduğunuzda da bin tane cevap çıkar. "Solu doktrinde mi aramak lazım, uygulamada mı?" sorusunun cevabı da muhtelif kamplaşmalara yol açar. Gelin soralım:



-Atatürk solda bir lider mi idi?



-CHP, tek parti döneminde sol politikalar mı uyguladı?



-İnönü, "Biz kendimizi Ortanın Solunda olarak tanımlıyoruz" dediğinde neyi kastetmişti? Orta neydi, Sol neydi, Ortanın Sağı neydi?



-Ecevit, İnönü'yü solladığında gerçekte nasıl bir sol tanımlaması yapmıştı.



-Ecevit tarafından kompoze edilen "Ortanın Solu Muhammed'in Yolu" sloganı, Sol'a nasıl bir ithalatta bulunmaktaydı?



-Din ile Sol'un ilişkisi neydi?



-Şu anda CHP, Sol politikaların neresindeydi?



-CHP'nin 6 Ok'undaki Milliyetçilik, Sol bir politika aracı mıydı? Milliyetçilik Ulusçuluk olduğunda ne değişmişti?



-Milliyetçilik ya da Ulusçuluk Sol politika için bir farklılık arz etmekte miydi?



-Laiklikle Solculuk ilişkisi nereye oturmaktaydı? Laiklikle "Ortanın Solu Muhammed'in Yolu" sloganı nerede buluşup nerede ayrılmaktaydı?



-PKK veya DTP sol bir hareket miydi?



-Öcalan Solcu bir lider mi sayılmalıydı? Siyasi Kürtçülük Sol'a göre neydi?



-"Soykırım iddiaları" konusunda nerede durulursa Sol olunurdu?



-Solculukla enternasyonalizmin ilişkisi nerede başlayıp nerede bitmekteydi, enternasyonal bir bakış, milli çıkarlarla bağdaşma noktasında nihai olarak ne diyordu?



-CHP'ye göre DSP, ya da SHP, nasıl bir sol farklılaşma sergilemekteydi?



-CHP ve ondan türeyenlerle, "Sosyalist Sol"un, Sol açısından gerçeklik sıralaması nasıl olmalıydı?



-Refah veya Saadet yoksul kesimlere yönelik duyarlılıkları Sol mu sayılmalıydı?



-AK Parti, toplumun yoksul kesimlerine yönelik yardım politikalarıyla Sol çerçeveye girmekte miydi? Aynı şekilde, yoksul kesimlerden oy almak, AK Parti'yi sol bir parti haline getirmekte miydi?



-Sol doktrinden yola çıkıp ve sol politikalar uygulayıp hedef kitleden oy alamamak ile, Sol doktrinden yola çıkmadan, ama yoksul kesimlere yönelik politikalar üreterek halktan oy almak, Sol değilse, Sol'un "Erdem" diye niteleyeceği bir şey olmalı mıydı?



-Türkiye'de Sol'un bir toplumsal karşılığı var mıydı?



-Türkiye'de Sol'un toplumsal karşılığından ne anlamak gerekti?



-Bir mezhep veya etnisite duyarlılığı, aynı zamanda Sol'da durmak anlamına mı gelmekteydi?



-Ülke bütünlüğünü savunmak ile ayrılıkçı politikalar izlemek karşısında, Sol'un temel yaklaşımı neydi?



-Özgürlükler Sol için ne anlam taşımaktaydı? Bu açıdan Feminizm Solun neresine düşmekte, "Başörtüsüne özgürlük" taleplerine Sol neden soğuk bakmaktaydı? Ya da en azından karmakarışık bir duruş sergilemekteydi?



-"Solun doktriner temeli" dendiğinde ne anlaşılmalıydı? Sol Tanrı'ya inanır mıydı, inanmalı mıydı, Tanrıya inanıp inanmamak bir Sol kriter miydi? Tanrı'ya inanmayan Sol, dini, ahlakı, evrenin nereden gelip nereye gittiğini nasıl yorumlamalıydı ve bu noktada halkla ayrı düştüğünde ne yapmalıydı? Solun, Sovyetler ve Kızıl Çin döneminde yaşandığı gibi bir "Tanrısızlaştırma" politikası olmalı mıydı?



-Türkiye'de Sol, Avrupa'yı mı örneklemeliydi, Güney Amerika'yı mı, Ortadoğu ülkelerini mi, yoksa eski Sovyet ve Çin modelini mi? -Türkiye Solu kendini ararken, bütün bu modellere ve bunun Türkiye insanına uyup uymadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıydı?



-İslam'ın kendine özgü yapısı ve bu ülke insanının Müslüman olması, sol yaklaşımlar için bir değerlendirme konusu olmuş muydu? Sol'un halka inip inememesi değerlendirilirken, İslam etkenine bakılmış mıydı?



-İslam'ın toplumun ezilmiş kesimlerini koruma yönündeki ilkelerinin Sol için bir referans olmamasında neler etkili olmuştu? -İslam karşıtlığından yola çıkış, Sol'un Türkiye hezimetinde ne ölçüde rol oynamıştı? Ve Türkiye Sol'u, neden İslam karşıtlığına odaklanmıştı? Evet, işte daha da çoğaltılabilecek sorulardan bir kısmı...



Nasıl, kolay sorular mı bunlar? Hiç sanmıyorum. Bu sorulara cevap üretilmeden, Sol'un gideceği bir yer yok. Evet, medyada, fikir dünyasında Sol var ama, bunların yaptığı da, çöküş dönemi Bizans kiliselerinde olduğu gibi "Meleklerin Cinsiyetini Tartışmak" tan ibaret. Benim son söz olarak söyleyeceğim şu: Bir, halkı doğru tanımak lazım, iki, İslam'ı... Bunu yapmadan hiçbir çıkış yolu görünmüyor.



