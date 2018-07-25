Türkiye'de sokak hayvanlarına özel festival

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3-5 Ağustos tarihleri arasında sokak hayvanları Festivali, 'Patifest' düzenlenecek.

Festival hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, böyle bir festivalin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. festival organizasyonunu güzel bir çalışma olarak nitelendiren Gençer, "Böyle bir etkinlikle farkındalık yaratılacağını düşünüyorum. Ayvalık’ta hayvanlara sevgiyle yaklaşan insanlar oldukça fazla. Hepimizin bu dünyanın bir parçası olduğu, canlıların da ekolojik denge içerisindeki önemini unutmadan yaşamalıyız. Havaya, suya, doğaya sahip çıktığımız kadar canlılarına da sahip çıkmalıyız. Onları önce zihnimizde ve kalbimizde, daha sonra ise gerçekten sahiplenmeliyiz” dedi.

Armağan Çağlayan’ın sunuculuğunu üstleneceği 3 günlük festival , Sarımsaklı Pazar Yeri’nde düzenlenecek. 3-4-5 Ağustos tarihleri arasındaki festivalde, Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları, Model Grubu'nun solisti Fatma Turgut ve Gece Yolcuları Grubu konser verecek.Renk Grubu ise müzik dinletileri yapacak. Duvar ressamı Aybar, ilçede belirlenen noktalardaki duvarları hayvan figürleri ile süsleyecek.

Kedileriyle birlikte piyano çalacak

Evindeki 17 kedisiyle birlikte piyano çalmasıyla tanınan Sarper Duman, bu kez Ayvalıkkedileriyle birlikte piyano çalacak. İlkay Örnek, katılımcılarla birlikte Zumba dansı yapacak. Sanatçı Ata Demirer’in sosyal medyadan destek verdiğini açıkladığı etkinlikte ayrıca, Ayvalık Belediyesi’nin örnek projelerinden Zeytin Çekirdekleri Koro ve Orkestrasının konser vermesi de planlanıyor. Konserlere katılım için gerekli olan 15 TL'lik davetiyeler, Armutçuk Art Kafe ve Ayvalık merkez Turizm Danışma Ofisinden temin edilebilecek.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarından gönüllü vatandaşların, kedi-köpek mama firmaları ve dergilerinin de katılacağı festival kapsamında, 100 stantla bir kermes de düzenlenecek.