Türkiye'de sinema seyircisi azaldı



T24 - Bu yıl 42 haftada satılan sinema bileti sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 azaldı. Buna göre, seyirci sayısı 1 milyon 160 bin 110 azalarak 30 milyon 274 bin 152 olarak gerçekleşti.







Bu dönemde en çok izlenen film, 3 milyon 947 bin 988 kişinin seyrettiği, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın baş rolleri paylaştığı ''Eyyvah Eyvah 2'' oldu. Bu filmi 2 milyon 417 bin 586 seyirciyle ''Aşk Tesadüfleri Sever'', 2 milyon 28 bin 57 seyirciyle ''Kurtlar Vadisi: Filistin'' takip etti.



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Türk sinemasının ürettiği 53 filmin vizyona girdiği bu dönemde ağırlıkla ''Hollywood sineması''ndan olmak üzere 185 yabancı film izleyiciyle buluştu. Salonların yaklaşık yarısını Türk filmlerini izleyenler doldurdu. Türk filmleri için izleyiciler 42 haftada 14 milyon 85 bin 863 bilet satın aldı.



En çok izlenen ilk üç yabancı film, 1 milyon 169 bin 775 seyirciyle ''Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde'', 1 milyon 97 bin 316 seyirciyle 3 boyutlu çekilmiş ''Şirinler'', 796 bin 620 seyirciyle ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'' olarak sıralandı.





Geçen yılın aynı döneminde en çok izlenen 5 film, 3 milyon 325 bin 842 seyirciyle ''Recep İvedik 3'', 2 milyon 459 bin 815 seyirciyle ''Eyyvah Eyvah'', 2 milyon 323 bin 61 seyirciyle ''Yahşi Batı'', 1 milyon 141 bin 448 seyirciyle ''Çok Filim Hareketler Bunlar'', 1 milyon 100 bin 649 seyirciyle ''Inception (Başlangıç)'' olmuştu. Geçen yıl Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği ''New York'ta Beş Minare'', 3 milyon 474 bin 495 seyirciyle en çok izlenen filmdi. Geçen yıl 41 milyon 534 bin 79 bilet satılmış, Türk filmlerini 22 milyon 185 bin 739 kişi izlemişti.







Ceylan'a ilgi arttı





Cannes Film Festivali'nde ''Jüri Büyük Ödülü'' kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ''Bir Zamanlar Anadolu'da''ya seyircinin gösterdiği ilgi, önceki filmi ve Cannes'dan ''En iyi yönetmen'' ödülünü aldığı ''3 Maymun''na göre arttı.



65 kopyayla gösterime giren ''Bir Zamanlar Anadolu'da'', ilk 4 haftada 127 bin 156 kişi tarafından seyredildi. 57 kopyayla vizyona giren ''Üç Maymun'' ise aynı sürede 116 bin 598 kişi, toplamda ise 127 bin 668 kişi tarafından seyredilerek Ceylan'ın Türkiye'de en çok izlenen filmi olmuştu.







