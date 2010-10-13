-TÜRKİYE'DE SIĞINMA ODASI SADECE 4 MADENDE VAR BURSA (A.A) - 13.10.2010 - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Türkiye'de 4 madende 20 işçinin 55 saat yaşayabileceği sığınma odalarının bulunduğunu belirterek, ''400 yer altı işletmesinin bulunduğu gelişmiş bir ülkede 4 maden çok az'' dedi. Torun, yaptığı açıklamada, Şili'de yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur kalan 33 madencinin çıkarılmasına başlandığını anımsattı. Şili'de yapılan çalışmaların Türkiye'nin bu alandaki konumunu gösterdiğini ifade eden Torun, ''Türkiye ile Şili arasında gelişmişlik açısından fark var ancak asıl fark, insana bakış, insan öncelikli bakış. Teknik olarak ileri bir ülke değil ama insana verilen değer var. Oldukça hassas bir çalışma yapılıyor ve olması gereken de budur'' diye konuştu. Yer altı işletmelerinin bulunduğu bir ülkede hem kaza olmaması için gereken önlemlerin alınması hem de kazadan sonra bu tür kurtarma operasyonlarının etkili şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Torun, şöyle devam etti: ''(Nasılsa işsizlik var, işçi kolay bulunur) mantığıyla hareket edilirse Türkiye'de maden kazalarında ölümler ve yaralanmalar devam edecektir. Taşeronlaşmayla birlikte işçi ücretleri çok düştü, asıl önemlisi güvenlikle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıktı. Şili'ye bakın. Yerin yüzlerce metre altında kalan madenciler, sığınma odasında kalarak 69 gün yaşadı. Burası çok önemli. Sığınma odaları sayesinde hayatta kaldılar.'' -''400 MADENİN SADECE 4'ÜNDE VAR''- Torun, Şili'deki olayın, sığınma odalarının olası kazalarda işçilerin hayatını kurtarabildiğinin en belirgin göstergesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Türkiye'de de 4 madende 20 işçinin 55 saat yaşayabileceği sığınma odaları var. 400 yer altı işletmesinin bulunduğu gelişmiş bir ülkede 4 maden çok az. Siirt'teki Madenköy bakır madeni, Kastamonu'daki Eti Bakır İşletmeleri, Rize Çayeli'ndeki bakır madeni ile Bergama'daki Koza Altın İşletmesi'nde sığınma odaları mevcut. Sığınma odalarının yapılması, acilen yasayla zorunluluk haline getirilmeli. Biz bu konuda gerekli çalışmalarımızı ve raporlarımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunduk. Bu konuda hükümetin harekete geçmesi ve yasalar koyması gerekiyor.'' -SIĞINMA ODALARININ MALİYETİ YÜKSEK OLMUYOR- Madenlerde sığınma odalarının yapılamayacak kadar yüksek maliyetlerde olmadığını belirten Torun, ''Kaza olduğunda ödenecek tazminatlara bakıldığında sığınma odası düşük maliyetlerde kalıyor. Ayrıca, kaç liraya mal olursa olsun insan hayatı daha önemli'' dedi. Torun, mevcut iş kanununun da madencilere hitap etmediğini ileri sürerek, ''Yeni bir maden iş kanunu çıkarılması talebimiz var. Ayrıca, ilgili bakanlıktan madencilik şurası toplanmasını talep ettik. Ülkedeki üretim, ihracat, güvenlik ve kazaların masaya yatırılacağı bir şura toplansın istiyoruz'' ifadesini kullandı.