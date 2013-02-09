Türkiye'de sigara nedeniyle yılda 120 bin, günde 300 kişi ölüyor!

Türkiye'de sigara nedeniyle yılda 120 bin, günde ise 300 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Sağlam, "Türkiye'de yılda 120 bin ölüm, ayda 10 bin ölüm, günde ise 300 ölüm var. Bu her gün bir uçağın düşüp, hiçbirinin kurtulamaması demek. 5 yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanıp, yolculardan hiçbirinin kurtulamaması demek" dedi.

Prof. Dr. Leyla Sağlam, Erzurum Sağlık Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon'da verdiği konferansta, sigaranın gizli bir ölüm olduğunu anımsatarak, gelişmemiş ülkelerde sigaradan kaynaklanan ölümlerin arttığını, gelişmiş ülkelerde ise daha az seyrettiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerin sigara konusunda önlemlerini aldığını ancak gelişmemiş veya düşük gelirli ülkelerdeki bu sorunun hala devam ettiğini vurgulayan Sağlam, "Yıllar öncesinde gelişmekte olan ülkeler tütün üretirlerdi, gelişmiş ülkelere satarlardı. Ama artık bu tersine döndü. Gelişmemiş ülkelerde tütün üretimi azılırken, tütün kullanımı artıyor" dedi.



'Zarar görenlerin yüzde 10'u pasif içici'



Sigarayla ilgili bilinen gerçeklerin olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Sigara bugüne kadar dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehdididir. 6 saniyede bir kişi sigaranın neden olduğu hastalıktan hayatını kaybetmekte. Kullanıcıların yarısını erken öldürmekte. Her yıl sigara nedeniyle dünyada yaklaşık 6 milyon ölüm görülmekte. Bu 6 milyon ölümün yüzde 10'u pasif içici dediğimiz insanlardan oluşmakta, yüzde 5'ini ise çocuklar oluşturmakta. Tamamen suçsuz, masum çocuklar."



Tiryakilerin yüzde 80'i düşük gelirli ülkelerden



Sigara içenlerin yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını anlatan Sağlam, gelişmiş ülkelerde sigara tüketimi azalırken, gelişmekte olan ülkelerde arttığına dikkati çekti.



Sigaradan ölümler dikkate alınmıyor



Gelişmekte olan ülkelerde küçük çocukların tütün üretiminde çalıştırıldığının altını çizen Sağlam, şöyle devam etti:

"Dünyada sigaradan 6 milyon ölüm var. Türkiye'de yılda 120 bin ölüm, ayda 10 bin ölüm, günde ise 300 ölüm var. Bu her gün bir uçağın düşüp, hiçbirinin kurtulamaması demek. 5 yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanıp, hiçbirinin kurtulamaması demek. Onun için gizli ölüm diyoruz. Bir trafik kazası olduğunda 5 kişi öldüğü zaman bütün haber kanallarını takip edip, ulusça yas tutuyoruz. Ama maalesef sigaradan olan ölümleri çok dikkate almıyoruz."

Prof. Dr. Sağlam, yabancı sigara ithalatından sonra Türkiye'de sigara içme oranlarının arttığını belirterek, "Yabancı firmaların sigara fabrikaları kurmasından sonra bu biraz daha arttı. Ama ilgili yasa çıktıktan sonra sigara üretimi yasaya takıldı ve sigara içme oranı azaldı" diye konuştu.