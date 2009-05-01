Türkiye’de sadece 3 ilde 2 bin domuz kayıtlı

Türkiye'de, sadece 3 ilde, veterinerlik sistemine kayıtlı 2 bine yakın domuz var. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, dünyada giderek yayılan domuz gribi virüsü nedeniyle, kayıtlı domuzların haftada bir klinik kontrollerinin yapılması için genelge yayımladı.



Türkiye'de, önceki hafta sonu itibariyle, 629'u Antalya'da, 100'ü Kırklareli'nde, 700'ü de İzmir'de olmak üzere veterinerlik sistemine kayıtlı toplam bin 429 domuz bulunuyordu. Ancak, domuzların yavrulaması nedeniyle, domuz sayısının bu hafta itibariyle 2 bine ulaştığı tahmin ediliyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2007 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 1813 domuz bulunuyordu. Bunlardan 809'u İzmir'de, 122'si Antalya'da, 597'si Gümüşhane'de, 15'i de Malatya'daydı. Bir yılda 3-4 kez doğum yapan ve her seferinde ortalama 10 yavru veren domuz sayısında artış olmaması dikkati çekiyor. Yetkililer, talebe göre üretim yapılması ve sürekli kesime gönderilmesi nedeniyle domuz sayısının artmadığını belirtiyorlar.



Hayvancılık İşletmelerinin Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, bütün hayvancılık işletmelerinin, belli teknik ve hijyenik şartları taşır hale getirilerek, yapısal açıdan belediyelerden, hayvancılık şartları açısından da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyor. Ancak şu anda, Türkiye'de belediyelerden ve bakanlıktan çalışma izni almış domuz işletmesi bulunmuyor.



Verilen bilgiye göre, Türkiye'de veterinerlik sistemine kayıtla domuzlar, Manavgat'ta bulunan 3. sınıf bir mezbahada kesiliyor. İzmir'deki bir mezbahaya geçici kesim izni verildiği, İstanbul'daki bir mezbahaya da domuz kesimi için geçici izin verilmesi yönünde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.





Dünyada giderek yayılan domuz gribi virüsü nedeniyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelge uyarınca, tarım il ve ilçe müdürlükleri, kayıtlı işletmelerdeki domuzları haftada bir klinik muayeneden geçirecek. Acil durum varsa derhal müdahalede bulunacak ve gerekli karantina tedbirlerini alacak.



Örnekler alarak bunları araştırma ve referans laboratuvarlarına gönderecek. İl ve ilçe müdürlükleri, bölgelerinde kayıt dışı şekilde bulunabilecek domuzlar konusunda da çalışma yapacak. Domuz sayısı, 2 haftada bir bakanlığa bildirilecek.



Ankara Etlik Veterinerlik Merkez Kontrol Laboratuvarı'nın domuz gribi konusunda uluslararası nitelikte referans laboratuvar olduğuna işaret eden yetkililer, şüpheli durumlarda alınan örneklerin bu laboratuvarda analiz edileceğini, şimdiye kadar Türkiye'de şüpheli bir duruma rastlanmadığını vurguladı.



(AA)

