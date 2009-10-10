Türkiye'de rulet nasıl dönüyor?

Polis, kumar oynatılan mekânın defalarca basılmasına rağmen sonuç alınamamasını yasalara bağlıyor. Bir yetkili, ‘Sadece zenginler oynamıyor. Fakir semtlerde de oynanıyor’ diyor.



Son günlerde aynı mekânın kumar oynattığı gerekçesiyle defalarca basılması, polisi isyan ettirdi. Aynı mekânları 5-10 kez basan polis, “bu konudaki cezai yaptırımların daha caydırıcı olması gerektiği” görüşünde. Milliyet gazetesinin haberine göre, yürürlükteki yasalara göre kumar oynayan kişilere Kabahatler Kanunu’na göre 140 TL para cezası kesilirken, kumar oynatan mekân sahiplerine de TCK’nın 228. maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası veriliyor. Fakat ceza adli para cezasına çevrilerek erteleniyor. İstanbul genelindeki kumar operasyonlarını yapan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nden bir yetkili kumarhaneler ve kumar operasyonlarıyla ilgili şunları anlattı:



Maliyeti 250 bin lira



“Kumarhane kurmak maliyetli bir iştir. Mekânın iç dizaynının yapılması, içerisindeki minibar, krupiyer, müşteri dinlenme odası ve diğer iç ayrıntılar kumarhaneciler için çok önemlidir. Ayrıca kumar makineleri, içeriyi ve dışarıyı gözetleyen güvenlik kamerası sistemleri de maliyeti artıran önemli unsurlardır. Bütün bunlar göze alındığında, işletilebilir bir kumarhanenin kurulması ortalama 200-250 bin TL’ye mal olur. Bir mekân deşifre olduktan sonra, kumarhane sahibinin başka bir yerde yeni bir kumarhane kurması hem masraflı hem de zordur.

Çünkü her yere açamazlar. Düğün salonu gibi geniş ve yüksek tavanlı yerler tercih edilen yerlerdir. Kalabalığı ve sigara dumanını kaldırabilmesi gerekir. Bu yüzden deşifre olduktan sonra bile aynı mekânları kullanırlar.”



Piyonlar değişiyor



“Kumar oynatılan yer basıldıktan sonra belediye zabıtaları tarafından mühürleniyor. Kumarhaneciler bu mühürü kırarak bu yerde tekrar kumar oynatıyorlar. Yani ‘mühür fekki’ suçunu da işlemiş oluyorlar. Bu suça TCK 203. maddeye göre cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.



Bu kişiler kumardan çok para kazandıkları için adli para cezası onlar için caydırıcı olmuyor. Böylece bu işi meslek haline getirenler, sadece piyonlarını değiştirerek bu işi yapmaya devam ediyorlar.”



“Kumar oynamak ve oynatmakla ilgili daha caydırıcı düzenlemeler yapılması gerekir. Bu suçla ilgili para cezası, kumar sektöründe dönen parayla karşılaştırıldığında çok komik kalıyor. Ayrıca kumarın sosyal boyutu da çok önemli. Kumar, haberlere yansıdığı gibi, sadece zengin ve belli bir standardın üzerindeki insanlar tarafından oynanmıyor. Kenar mahallelerde ve fakir semtlerde de oynanıyor. Sadece miktar değişiyor ama mantık aynı.”



Güler: Yasalar yetersiz



İstanbul Valisi Muammer Güler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yasaların caydırıcılık konusunda yetersiz kaldığını” söyledi.



En çok rulet kazandırır



“Kumarhanelerde dönen para, oyunun türüne göre değişir. En çok oynanan oyunlar: rulet, poker ve black jack’tir. Bazen ‘özel gece’ler de düzenlenir. Bu gecelerde daha çok para döner. Kumarhaneciler dönen bu paradan ortalama yüzde 10 pay alırlar. En çok parayı ruletten kazanırlar. Çünkü rulet kumarhaneye karşı oynanır. Kaybedilen para kumarhaneye kalır.”

Polis anlatıyor



‘Müşteriler telefonla çağrılıyor’

* Adliye kayıtlarına göre, kumar oynatan bir kişi hakkında 3 ayda 9 kere işlem yapılmış.

* Kumarhane sahiplerinin müşteri listeleri var. Başka bir yere taşınan kumarhaneci, müşterilerine telefon mesajı göndererek yeni yerine davet ediyor. Bir kumar oyuncusuna gelen mesaj şöyle: “ Her akşam 8, sabah 6 arası rulet, poker ve black jack oyunlarımızla siz değerli dostlarımızın hizmetindeyiz”



Kaçak getiriliyor



* Bir rulet masasının fiyatı 7-10 bin dolar arasında. Bu aletlerin Türkiye’ye sokulması yasak olduğu için yasadışı yollardan yurda sokuluyor.

* Operasyonlar, polisin istihbari çalışmaları ve yapılan ihbarlar sonucunda yapılıyor.

* Kumarhaneciler, polis baskınlarından haberdar olmak için kapı önünde bekleyen gözcüler ya da güvenlik kameraları kullanıyor.



‘Ziyarete geldim!’



* Adliyeye yansıyan ifadelerine göre, kumarda yakalananlar en çok “Buraya çay içmeye gelmiştim”, “Bir arkadaşıma bakıp çıkacaktım”, “Arkadaşımı ziyarete geldim” gibi açıklamalar yapıyor.

* Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesine göre kumar oynatan kişilere 1 yıl hapis cezası öngörülüyor. Fakat bu ceza adli para cezasına çevriliyor.

* Kumar oynarken yakalanan kişiye Kabahatler Kanunu’na göre 140 TL para cezası veriliyor.

* Kumarhanelerle ilgili suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinde belirtilen ağır suçlardan olmadığı için, bu suçlar soruşturulurken teknik takip yapılamıyor.



Ev kadınları bilgisayarda oynuyor



Kayıtlara göre, son dönemde bilgisayar üzerinden oynanan kumar oyunlarına ilgi arttı. Bu tür kumarın müşteri portföyünü ise genelde emekli kadınlar ve ev hanımları oluşturuyor. Bu oyunlar, apartman dairesi gibi bir yere konulan bilgisayarlara yüklenen özel programlar üzerinden oynanıyor. Müşteriler, kumarhanecilerden taşınabilir belleğe yüklü olarak aldıkları 100-150 TL’lik kontörleri bilgisayara yükleyerek oynuyorlar. Kazandıkları zaman, kumarhaneciden paralarını alıyorlar. Bu tür oyunlar Black Jack ve diğer oyunların bilgisayar versiyonları olarak oynanıyor.