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Türkiye'de reytinglerde çakıldı, Mısır'da zirve yaptı

Askeri darbeden sonra ilişkilerin müsteşar düzeyine indiği Mısır'da Türk dizileri popülerliğini artırdı

10 Haziran 2014 09:40

Türkiye’de beklenen ilgiyi görmeyen “Kurt Seyit ve Şura” dizisi, Mısır televizyonlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Geçen yılki askeri darbeden sonra büyükelçiler karşılıklı geri çekildiği için ilişkilerin müsteşar düzeyinde sürdüğü Mısır'da Türk oyuncu ve sanatçılar Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyor.

Başrollerini Arap seyircilerin hayranlıkla izledikleri Kıvanç Tatlıtuğ ile Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı dizi, Mısır’da kısa süre içinde reyting listelerinin zirvesine yerleşti.

 

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