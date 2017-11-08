Türkiye'de restorasyon; 700 yıllık caminin duvarları yıkıldı, orijinal taşları kayboldu

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemine ait 700 yıllık tarihi Ağaçağıl Camii’nde restorasyon skandalı yapıldığı ortaya çıktı. Caminin sağlam duvarları restorasyon gerekçesiyle yıkıldı.

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ne bağlı Ağaçağıl Köyü’nde bulunan Ağaçağıl Camii, Kandıra Belediyesi tarafından geçen temmuz ayında restorasyona alındı. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ‘Kültür ve Tabiat Varlığı’ olarak tescillenen tarihi caminin restorasyonunun aslına uygun bir şekilde yapılacağı açıklanmıştı. Ancak geçen zaman içinde caminin sağlam duvarlarının yıkıldığı görüldü.

"Turizme katkı yapacak"



Restorasyon başlamadan önce belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada caminin restore edilerek turizme açılacağı ifade edilmişti. Tek katlı olarak yapılacak olan camide ahşap çatı ile şadırvan yapımı gerçekleştirilecekti. Kandıra Belediyesi yetkilileri tescillenen caminin aslına uygun bir şekilde yapılacağını ve çalışmaların sonunda özgün halin korunacağını ifade etmişti.

Duvarları yıkıldı



Habertürk'ün haberine göre, Ocak 2018’de bitmesi planlanan yaklaşık 700 yıllık tarihi cami önce tamamen yıkıldı. Cami duvarlarının çok az bir bölümü ayakta kaldı. Yıkılan caminin orijinal taşları da ortadan kayboldu. Cami, 1400’lü yıllarda başlayan defin geleneğinin ilk örneklerinden birini temsil ediyordu. Cami etrafında çok sayıda tarihi mezar da bulunuyor.