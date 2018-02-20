T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'de psikiyatrinin duayen ismi, yazar Prof. Engin Geçtan hayatını kaybetti

Engin Geçtan'ın Dersaadet'te Dans, Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?, Kırmızı Kitap ve Kızarmış Palamutun Kokusu ve Tren adlı romanları bulunuyor

20 Şubat 2018 01:37

Türkiye'de psikiyatrinin duayen ismi, yazar Prof. Engin Geçtan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Uzmanlık alanı psikiyatri olan, romancı yazar Engin Geçtan bugün hayatını kaybetti.

Türkiye'de psikiyatri alanının en güçlü isimlerinden biri olan Geçtan'ın, Dersaadet’te Dans, Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?, Kırmızı Kitap ve Kızarmış Palamutun Kokusu ve Tren adlı romanları bulunuyor.  Geçtan'ın Kırk yıllık bir deneyimin ardından psikiyatriye, ülkemiz insanına ve bugün kaosun kenarında yaşanan süreçlere bakışını dile getiren Kimbilir? ve Hayat adlı kitapları da bulunuyor.

ODTÜ, Ankaɾa, Boğaziςi ve Maɾmaɾa üniveɾsiteleɾinde öğɾetim üyeliği yapmış olan Engin Geçtan, üniversitedeki part-time görevi dışında klinik çalışmalarını psikoterapist olarak sürdürmekteydi.

Engin Geçtan kimdir?

Engin Geçtan 12 Ocak 1932’de İzmir’de dünyaya geldi. 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Geçtan, psikoloji ve nöroloji dallarında ABD’de New York ve Columbia üniversitelerinde beş yıl süreyle  uzmanlık eğitimi gördü. 1974’te profesörlüğe yükselen Geçtan, ODTÜ, Ankara, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulundu. Ayrıca, bir yandan psikiyatr olarak mesleğini icra ederken, bir yandan da sürekli yazıyordu.

ETİKETLER

Engin Geçtanpsikiyatrihayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24