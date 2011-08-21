Türkiye'de prostat kanseri oranı artıyor

T24/ ANKARA - Fransız sinema oyuncusu Gerard Depardieu’yu uçak koridorunda sıkıştıran prostat erkeklerin korkulu rüyasını yeniden gündeme taşıdı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Yaman’a göre, son rakamlar, giderek yaşlanan dünya nüfusunda erkeklerin prostat tehdidinde olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, İskandinav, Akdeniz ülkelerinde prostat kanserine yakalanmada artış var. Kanser öyküsü olan erkeklerin 45 yaşından, diğer erkeklerin 50 yasından itibaren yılda bir defa parmakla rektal muayene olması gerekiyor.



Prof. Önder Yaman’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:



PROSTAT KANSERİ İKİNCİ SIRAYA OTURDU: Prostat kanseri, erkeklerde en sık tanı konan ve akciğer kanserinden sonra kanser ölümlerinden en çok sorumlu tutulan kanser. Aynı zamanda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde orta yaşı geçmiş erkeklerde en sık tanı konan kanserdir. Türkiye’de ilk kez ve 12 şehirde yapılan “Prostat Kanseri İnsidans” çalışmasının ön raporuna göre, prostat kanserinde belirgin artış olduğu, prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıraya yerleştiği ve mesane kanserinin üstüne çıktığı anlaşıldı.



TÜRKİYE, İSKANDİNAV VE AKDENİZ ÜLKELERİ: Ülkemizde daha önce Asya ülkelerinden biraz fazla prostat kanseri görülürken şimdi Akdeniz ülkeleri ile aynı oranda görülmektedir. Prostat kanserinin sıklığı ve mortalite (ölüm) oranları ülkeler arasında çok değişkenlik göstermektedir. Bu oranlar, gelişmekte olan ülkelere göre Batı ülkelerinde genellikle daha yüksektir. İskandinav ülkelerinde sıklık ve mortalite oranları, Güney Avrupa ülkelerinden daha yüksektir. Örneğin, prostat kanseri mortalitesi Norveç’te İspanya’dakinin iki katı kadar yüksektir.



ASYA ÜLKELERİ ÇOK GERİLERDE: Asya ülkeleri içinde belli başlıları olarak Çin ve Japonya, prostat kanseri sıklığı ve mortalitesinin dünyada en düşük olduğu ülkelerdir. Japonya’da 1992 ile 1995 yılları arasında prostat kanseri mortalitesi 100 binde dört.



ORTA YAŞ VE SONRASI ERKEKLER: Prostat kanseri, erkeklerde en sık tanı konan ve akciğer kanserinden sonra kanser ölümlerinden en çok sorumlu tutulan kanserdir.Aynı zamanda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde orta yaşı geçmiş erkeklerde en sık tanı konan kanser.



YAŞAM ŞANSI KANSERSİZ ERKEKLERE YAKIN: Geçmişte, erken teşhis testleri yaygın değilken bir çok erkek ilerlemiş kanser ile tanı konmakta ve teşhisten bir kaç sene sonra ölmekteydiler.1975 yılında 5 sene yaşam süresi yüzde 67 idi. Bugün çoğu erkek erken teşhisle tanı konulmaktadır. Bu gün yine ister tedavi edilsin ya da edilmesin lokalize prostat kanseri ile tanı konmuş olan erkeklerin çoğunun 5 ila 10 yıl yaşama şansları kansersiz erkeklere yakın orandadır.



PROSTAT KANSERİ BELİRTİ VERMEYEBİLİR: Birçok hastada prostat kanseri genellikle hastalık ileri bir dönemde yakalanmaktadır. Zira erken dönem prostat kanseri hiçbir belirti vermeyebilmekte ve ancak tanısı rutin kontroller sırasında yapılan tetkiklerle konulabilmektedir. Ancak, insanların bir çoğu herhangi bir yakınması olmadığı için kontrol amacıyla doktora basvurmamaktadır.



PROSTAT BÜYÜMESİNDE ARTIŞ OLACAK: Gelişmekte olan ülkelerde 65 yaş üstü nüfus 2010 yılında 327milyon iken 2020’de 476 milyona, 2050’de ise 1.175 milyona çıkması öngörülmektedir. Bu yaşlanan nüfusun en önemli hastalıklarından birinin de prostat büyümesi olacağı açıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 50-60 yaş aralığında yüzde 40’larda olan iyi huylu prostat irileşmesi 60’lı yaşlarla beraber yüzde 70’lerin üzerine çıkmaktadır. 50’li yaşlarda yüzde 10 oranında görülen prostat kanseri ise 60’lı yaşlarla beraber artmakta ve yüzde 40’lara kadar çıkmaktadır.



