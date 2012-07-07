Türkiye'de Pink Martini rüzgarı esecek

"Tanımıyorum" diyenlerin bile bir yerlerde mutlaka dinlediği Portland çıkışlı grup Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında dört konser için yeniden Türkiye’ye geliyor.

Amerika'dan çok dünyanın diğer ülkelerinde sevilen grup Türkiye dinleyicisine de hiç yabancı değil.

17 yıllık kariyerleri boyunca pek çok dilden ve kültürden beslenerek seslendirdikleri en güzel şarkılarını bir araya getirdikleri “A Retrospective” albümüyle raflardaki yerini alan grup Zeki Müren ve Ajda Pekkan şarkılarına da aşina.

Grup yarın Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 9 Temmuz’da Ankara ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri, 18 Temmuz’da Bodrum ve 19 Temmuz’da da İstanbul Kuruçeşme Arena’da konser verecek.

Konserlerde ses tellerinden operasyon geçiren China Forbes yerine Storm Large’ın vokalistliği üstlenecek.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Çorbacıoğlu ile yaptıkları söyleşide şöyle konuştular:

- Pink Martini’nin renkliliği ve geniş yelpazesi, müziğini tanımlamayı zorlaştırıyor. Siz bir tanım kalıbına sokuyor musunuz müziğinizi?

Aslında bizim yapmaya çalıştığımız “global pop”. Portland çıkışlı bir grup olarak farklı dillerde şarkılar söylediğimiz için herhangi bir Amerikalıya göre pop yaptığımız söylenemez; oysa farklı dönemlerin çok ünlü çok popüler şarkılarını bulup çıkarıyoruz. Bu açıdan da nostaljik bir pop müzik yaptığımız söylenebilir.

- Müziğinizin çokkültürlü olması otomatik olarak dinleyici kitlenizi de genişletiyor olmalı. Bu durumun dezavantajları da var mı?

Özellikle Avrupa’da İspanya’da, Fransa’da, Yunanistan’da çok büyük ilgi görüyoruz, bunu Türkiye’deki izleyici ile de yaşadığımızı söyleyebilirim. Avrupa’da nostalji duygusu seviliyor, ancak Amerika’da ana akıma girebilmek için çok daha farklı bir yol seçmeniz gerekiyor. Oysa biz farklı kültürlerle dünyanın her yerindeki insanlara ulaşabilmeyi seçtik. Son olarak Saori Yuki ile kaydettiğimiz albümümüz Japonya’da 1 numara oldu.

- Şarkılarınız pek çok kültürden ve dilden besleniyor. Bu şarkıları hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?

Gittiğimiz ülkelerde beraber çalıştığımız ekiplerden o ülkenin eski şarkıcılarını, ünlü isimlerini mutlaka sorup öğreniyoruz; ya da duyduğumuz bir şarkıya hemen kulak kabartıyoruz. Türkiye’ye her gelişimizde de menajerliğimizi yapan Pasion Turca ekibi bize albümler veriyor. Zeki Müren ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerinizi de bu sayede tanıdık.

- Türkiye konserlerinizde Türkçe şarkı söylemeyi planlıyor musunuz?

Çoktan planladık bile; ekip olarak deliler gibi Belkıs Özener şarkıları dinliyoruz. Eski Türk filmlerinin efsanevi şarkıları olduğunu öğrendik ve bu bizi çok heyecanlandırdı. Son konserlerimizde “Kâtibim” şarkısını söylüyorduk, şimdi de “Aşkın Bahardır” şarkısını seslendireceğiz.

- Bu turnenizde grubun vokalisti China Forbes ile değil, farklı bir vokalle çalışıyorsunuz. Bunun nedeni nedir?

China’nın ses tellerinde çok ciddi bir rahatsızlık vardı ve sonunda bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Bize yeni katılan Storm Large da Portland’ta yaşıyor ve uzun zamandır tanışıyoruz. Çok güçlü bir vokali var. Ekibe müthiş bir rock enerjisi katıyor. Ayrıca Türkçe şarkıları çok iyi çalıştı...