'Türkiye’de parayı Karaman aldı'

Bakan 'Bana ne ya...' deyince



Akman: İlgim yok

Hollanda da takipte







ALMANYA’daki Deniz Feneri e.V. davasının hakimi Dr. Jochen Müller, Kanal 7’nin sahibi Zekeriya Karaman’ın, gayri resmi muhasebe kayıtlarında Türkiye’ye gönderilen paraların alıcısı olduğunu söyledi.Müller, iki sanığın Karaman’ı, yolsuzluğun Türkiye ayağından sorumlu olarak gösterdiklerini vurguladı. Müller, Türkiye’deki failler Almanya’ya giderse haklarında işlem yapılacağını da ifade etti.Müller, CNNTürk’te şu değerlendirmelerde bulundu:"Elimizde bir çok kanıt var. İlk olarak Karaman, gayri resmi muhasebe kayıtlarında Türkiye’ye gönderilen paraların alıcısı olarak geçiyor. İtirafta bulunan iki sanık da Karaman’ı yolsuzluğun Türkiye ayağından sorumlu kişi olarak gösterdi.Zahid Akman’ın, Almanya Deniz Feneri Derneği ile doğrudan bağlantısı olduğuna ilişkin kanıt yok. Ama 2005 yılında RTÜK Başkanı oluncaya kadar derneğin bağış paralarıyla kurulan şirketlerde ortaklığının bulunduğu ve yöneticilik yaptığını biliyoruz. Tutulan gayri resmi muhasebe kayıtlarında Karaman’a vermesi için Akman’a Almanya’da para verildiği yönünde kayıtlara rastladık."