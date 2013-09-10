Türkiye'de oynayan AB futbolcuları için 'yerli statüsü' çalışması

AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'de oynayan AB üyesi ülkelerin futbolcuları için hukuksal çalışma başlattıklarını açıkladı.

Litvanya'nın dönem başkanlığı nedeniyle AB sürecinde resmi temaslarda bulunmak üzere bugün saat 11.00'de İstanbul'dan Vilnius'a hareket eden Bakan Egemen Bağış, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de oynayan AB üyesi ülkelerin futbolcuları için hukuksal çalışma başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye içindeki bu tartışılan konuyla ilgili olarak biz de incelemeleri yapıyoruz. Mevzuat çerçevesinde Türkiye Gümrük Birliği üyesi bir ülke olduğu için serbest dolaşımın bütün kurallarının uygulanması, aslında hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına AB üyesi ülkelerin vize uygulamaması gerekirken, maalesef onlar da bu gerçekleri göz ardı ederek vatandaşlarımıza haksız ve kanunsuz vizeler ortaya koyuyor. Ama aynı şekilde bazı oyuncularımızın Avrupa'da yerli statüsünde oynadığına dair bilgiler de elimizde. Biz de şu anda mevzuatı inceliyoruz. Bu konuda yargıya başvurmuş futbol takımlarımız var. Onların başvurdukları yargı kurumlarının bakanlığımıza bazı talepleri söz konusu. Şu anda Avrupa Birliği Hukuk Başkanlığımız bu konuda kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Çalışmamız tamamlandığında bunu gerekli yargı kurumlarına ileteceğiz. Bu konuda resmi, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde görüşümüzü belirleyeceğiz."