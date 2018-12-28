Türkiye'de, otel dolulukları yüzde 10 arttı

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Kasım 2018 otel doluluklarının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1.5 artarak yüzde 63.7, Ocak-Kasım 2018 döneminde de yüzde 10.3 artarak yüzde 66.7’ye yükseldiği belirtildi.

İstanbul\'un Kasım 2017’de yüzde 66.2 olan doluluk oranı, Kasım 2018\'de yüzde 4.2 artarak yüzde 69 oldu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla göre yüzde 22 artış yaşandı ve 54.8 euroya yükseldi.

2018 yılı ilk 11 aylık performanslarda ise İstanbul doluluk oranında yüzde 13.4 ile geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu. Oda başına elde edilen gelirde ise İstanbul yüzde 25 artış ile Moskova’dan sonra en fazla artış oranı yakalayan ikinci destinasyon oldu.

Antalya’da Kasım 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.3 artarak yüzde 59.6 olarak gerçekleşti.

Konaklama sektöründe fiyat artışı da devam etti. Buna göre Kasım ayında ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 13.9 artışla 63.0 euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 15.6 artışla 40.1 euroya yükseldi.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, doluluklarda Avrupa ortalamasına yaklaştığımızı, ancak fiyat artışına rağmen odabaşı gelirlerde henüz ortalamanın neredeyse yarısında olduğumuza belirtti ve ekledi:

“Avrupa ortalaması doluluklarda, 11 aylık dönemde yüzde 73.3, ortalama günlük satılan oda bedelinde 111.8 euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 81.9 euro olarak gerçekleşti.

“Özellikle İstanbul’da başlayan pazar çeşitlenmesinin hızlanarak devam ediyor, bu durum özellikle fiyatlara olumlu yansıyor.

“Henüz Avrupa ortalamasına ulaşılamadık. Yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda da devamını bekliyoruz.

“Doluluklarda Avrupa ortalamasına yaklaştık fakat toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise henüz Avrupa ortalamasının neredeyse yarısındayız.” (Fotoğraflı)