Türkiye'de 'öteki' olanlar konuşacak

T24

Saat 19:00'da başlayacak panele Mario Levi, Yorgo Stefanopulos, Hilal Kaplan, Arus Yumrul, Reha Çamuroğlu, Zeki Basatemir,Altan Tan ve Aydın Elbasan katılıyor.Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Medialog Platformu Genel Sekreteri olan Erkan Tufan Aytav'ın 'Türkiye'de Öteki Olmak' isimli kitabı Mavi Ufuklar Yayınları'ndan çıktı. Yazar kitabında Türkiye'de 'öteki' olarak adlandırılabilecek kesimlerin önderleri ile yaptığı söyleşilerle sözkonusu kesimlerin sorunlarını aktararak, ortak sorunlara dikkat çekmiş.