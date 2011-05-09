T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'de 'öteki' olanlar konuşacak

Gazeteci-Yazar Erkam Tufan Aytav'ın 'Türkiye'de Öteki Olmak' adlı kitabı, 11 Mayıs'ta Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi'nde bir panelle tanıtılıyor.

09 Mayıs 2011 03:00

T24 - Gazeteci-Yazar Erkam Tufan Aytav'ın 'Türkiye'de Öteki Olmak' adlı kitabı, 11 Mayıs'ta Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi'nde bir panelle tanıtılıyor.

Saat 19:00'da başlayacak panele Mario Levi, Yorgo Stefanopulos, Hilal Kaplan, Arus Yumrul, Reha Çamuroğlu, Zeki Basatemir,Altan Tan ve Aydın Elbasan katılıyor.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Medialog Platformu Genel Sekreteri olan Erkan Tufan Aytav'ın 'Türkiye'de Öteki Olmak' isimli kitabı Mavi Ufuklar Yayınları'ndan çıktı. Yazar kitabında Türkiye'de 'öteki' olarak adlandırılabilecek kesimlerin önderleri ile yaptığı söyleşilerle sözkonusu kesimlerin sorunlarını aktararak, ortak sorunlara dikkat çekmiş.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24