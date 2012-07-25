'Türkiye'de oruç 70 dakika fazla tutuluyor!'

Süleymaniye Vakfı Başkanı Prof. Abdülaziz Bayındır, Türkiye’de 70 dakika fazla oruç tutulduğunu belirterek, “Diyanet hemen yanlıştan dönsün. Bunun hesabını Allah’a veremezler” dedi. Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı da “Bizi 1 saat ya da 45 dakika önce oruca başlatıyorlar” diye konuştu.

Razaman ayının ilk haftası, imsak ve sahur vakitleri tartışma yarattı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oruç saatlerini gösteren imsakiyesinin dışında Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi de kendi imsakiyesini oluşturdu. Çifte imsakiye oruç tutan vatandaşların da kafasını karıştırdı.

Özlem Yılmaz'ın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Diyanet’in imsak vaktini yanlış hesapladığını öne süren Süleymaniye Vakfı Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, “Diyanet’in imsak vakti 03.53, bizimkisi ise 05.04. Arada 70 dakikalık fark var. Biz büyük bir ekiple hesaplamayı yaptık. Gecenin ortasında ezan okunurmu?” diye sordu.

'Hesabını veremezler'

Prof. Dr. Bayındır, “Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran ve sünnet kriterlerini uygulamıyor. Tamamen astronomiden yararlanıyor, sorun buradan kaynaklanıyor. Yanlışı biliyorlar ama açıklamıyorlar. Bunun hesabını Allah’a veremezler. Diyanet yanlıştan bir an önce dönmeli” görüşünü savundu. Bayındır, gözlemmaksadıyla yaz ve kış mevsiminde kutup dairesine gittiklerini belirterek, “Hazırladığımız programile bulunduğu yerin koordinatlarını giren herkes namaz vakitlerini çıkarabilir. İmsak vaktinde enine yayılan kızıl ve beyaz ışık kuşaklarının net görülmesi gerekirken, aydınlığın emaresinin dahi olmadığı saatlerde oruca ve namaza başlanması akıl tutulmasıdır” dedi.

'1 saat önce'

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Bakara Suresi’nin 187. ayetine bakarsak, Abdülaziz Bayındır Hoca’nın söylediği doğrudur. Şimdiki imsakiyede, siyah iplik ile beyaz ipliğin görülmesimümkün değil. İstanbul’da saat 04.00’te oruca giriyoruz, dışarısı kapkaranlık. Bizi 1 saat ya da 45 dakika önce oruca başlatıyorlar.”

'Beşiktaş'taki adam'

İlahiyatçı Dr. Arif Arslan “Kuran-ı Kerim, ‘Beyaz iplik ile siyah iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için’ diyor. Ama Beşiktaş’taki adam binalardan ufku nereden görecek? Bunun için vatandaşlar ezan saati bitinceye dek, hatta 10-15 dakika daha yiyip içebilirler. Ben her zaman Diyanet’e itibar ederim” dedi.

Diyanet çalışıyor

Oruç saatini ‘Uzay Bilimleri’ çözecek DİYANET İşleri Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bu konuda 8 aydır ortak bir çalışma yürüttüğü ve Diyanet’in çalışmaya 100 bin TL’lik bütçe ayırdığı öğrenildi. Diyanet’in, çalışmanın ardından bilimsel bir sempozyum düzenleyeceği, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da konuyla ilgili nihai bir karara varacağı öğrenildi. Çalışmanın bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.