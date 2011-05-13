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Sağlık

Türkiye'de ortalama ömür 75 yıla çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ortalama ömrün 2000'den 2009'a kadar 2 yıl arttığını...

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - Dünya Sağlık Örgütü, ortalama ömrün 2000'den 2009'a kadar 2 yıl arttığını, Türkiye'de de 2000 yılında 70 olan ortalama ömrün 2009 yılına kadar 5 yıl artarak 75'e çıktığını bildirdi.

Istiklal Caddesi - Beyoglu, Istanbul

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) rakamlarına göre 2000'de 66 olan ortalama ömür 2009'da 68'e yükseldi.

DSÖ, Türkiye'de de 2000 yılında 70 olan ortalama ömrün 2009 yılına kadar 5 yıl artarak 75'e çıktığını kaydetti. Örgüte göre 2000'de Türkiye'de 67 olan ortalama erkek ömrü 72'ye, kadınlarda ise 2000'de 73 olan ortalama ömür 77'ye çıktı.

Irak'taki erkeklerin ömrü 9 yıl içinde 3 yıl azalarak 65'ten 62'ye düşerken, ortalama ömür ise 68'den 66'ya indi.

DSÖ'nün verilerine göre Afrika'daki birçok ülkede ortalama ömür 50 yılın altında.

Ortalama ömrün 80 yılı aştığı ülkeler ise çoğu Avrupa'da olmak üzere ABD, Japonya, Fransa, Almanya ve Finlandiya gibi gelişmiş ülkeler.


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