‘Türkiye’de organ bağışı oranı yüzde 3’

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, halkın organ bağışıyla ilgili sorunu bulunmadığını ve uygun bir şekilde talep edilmesi halinde bağış oranının arttığını belirterek, sorunun hekimlerde olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda, ''Ankara Bölgesi Organ Nakli Koordinasyon Merkezi Eğitim Toplantısı'' düzenledi.



Erdöl, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de organ naklinin çok iyi bir yere doğru gitmeye başladığını ifade etti.



Meclis'te Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili çalışmalar yapıldığında hücre ve doku nakillerinin de kanun kapsamına alınmasını istediklerini anlatan Erdöl, ''Sorunların var olduğunu biliyoruz. Bunları çözmek için de hep birlikte gayret ediyoruz'' dedi.



Organ nakli konusunda hekimler, sağlık müdürleri ve yoğun bakım çalışanlarının eğitilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdöl, Ankara Numune Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul'da bu tür çalışmalar yapılmasının ardından bağış oranlarının arttığını belirtti.



Cevdet Erdöl, ''Halk arasında organ bağışı ile ilgili bir sorun yok. Uygun bir şekilde talep yapıldığında bağış oranı yükseliyor. Sorun hekimlerde'' diye konuştu.



‘Organ nakli ticari bir konu değildir'



Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal da Organ Nakli Yasası'nın, ''Türkiye'nin bir numaralı yasası'' olduğunu vurguladı.



Nakil konusunda teknik olarak düşlenilen düzeye ulaşıldığını belirten Haberal, konunun ticari meta olarak kullanılmasından şikâyet etti. Dünyanın tüm ülkelerinde bu sorunun yaşandığına işaret eden Haberal, ''Organ nakli konusu ticari bir konu değildir'' dedi.



Türkiye'de pek çok kişinin sağlam organlarıyla trafik kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çeken Haberal, pek çok hastanın da organ beklerken öldüğünü vurgulayarak, nakil konusundaki sorunların çözülmesiyle binlerce insanın hayatının kurtulacağını belirtti.



Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza Ayhan ise Türkiye'deki organ bağışı oranının yüzde 3 olduğunu kaydetti.



Organ naklinin önemine değinen Ayhan, konuyla ilgili en kısa zamanda tedbir alınması gerektiğine işaret etti.



Tüm gün sürecek toplantıda, ''Kadavra organ bağışında aile görüşmesi'', ''Donör organizasyonu'', ''Yoğun bakımda donör takibi'' ve ''Kadavradan kornea alımı'' gibi konular ele alınacak.



Öte yandan toplantıyla üniversite bünyesinde organ nakli kampanyası başlatıldı.



(AA)

