Türkiye’de online boşanma için ilk adım

Almanya'da boşanma işlemlerinde danışmanlık hizmeti veren bir Türk internet şirketi, Türkiye'de de aynı yönde hizmet başlatıyor.



Düsseldorf kentinde faaliyet gösteren "Added Life Value A.Ş" adlı şirketin müşteri temsilcisi Songül Olgun, "www.bosanma.com.tr"adlı internet sitesi üzerinden "online boşanma işlemleri" hakkında yaz aylarından itibaren hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.



Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde boşanma davalarında hizmet veren internet sitelerine sahip olduklarını belirten Olgun, Fransa ve Almanya'da eş zamanlı olarak başlatılan, internet üzerinden boşanma işlemlerini yürütme projesinin temmuz ayından itibaren Türkiye'de de mümkün olabileceğini ifade etti.



Almanya'da boşanmak isteyen kişilerin sayısında artış olduğuna işaret eden Olgun, "Almanya'da 'www.scheidung.de" adresi altında hizmet veriyoruz. Türkiye'de de 'www.bosanma.com.tr' adresinin sahibiyiz. Almanya'da internet sitesi Almanca olarak yayına girdiği zamanlarda ayda 20 ila 30 kişi boşanmak için başvuru yapıyordu, siteyi Türkçe yaptıktan sonra ayda yaklaşık 80 kişi daha eklendi" dedi.



Uzman psikolog ve avukatlarla hizmet verdikleri site aracılığıyla boşanan ya da boşanmak isteyen insanlara yol gösterdiklerini de ifade eden Olgun, mahkeme mahkeme dolaşmadan anlaşmalı olarak birkaç gün içinde boşanmak isteyenlerin siteye başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.



Aynı firmada iki buçuk yıldan bu yana satış sorumlusu olarak çalışan Halil Keskin de "İnternet sayfasında avukatlar, psikologlar, uzman ekipler var, burada her türlü sorulara ücretsiz cevap veriliyor. Amacımız insanları eşlerinden ayırmak değil. Sadece ayrılmayı gerçekten kafasına koyan kişileri bunalıma girmekten kurtarıyoruz" diye konuştu.

