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Sağlık

Türkiye’de ölümlerin yüzde 60’tan fazlası kalp ve kanserden

2014 yılında 151 bin 696 kişi dolaşım sistemi rahatsızlıklarından, 75 bin 993 kişi kanserden hayatını kaybetti

30 Mart 2015 18:10

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ölüm Nedeni İstatistikleri verilerine göre, ölümlerin 2013 yılında yüzde 39,6’sını, 2014 yılında ise yüzde 40,4’ünü dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırada ise, 2013 yılında yüzde 21,2 oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2014 yılında yüzde 20,7 olarak hesaplandı. Böylece kalp hastalıkları ve kanserlerden ölümlerin toplam oranı 2013 yılında yüzde 60,8 düzeyindeyken, 2014 yılında bu oran yüzde 61,1’e çıktı. 2014 yılında toplam 151 bin 696 kişi dolaşım sistemi hastalıklarından yaşamını yitirdi.

DHA’da yer alan habere göre, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2014 yılında yüzde 39,6’sı iskemik kalp hastalığından, yüzde 24,7’si ise serebro-vasküler hastalıktan kaynaklandı.

Kanser nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam ölüm içindeki sayısı 2013 yılında 74.906 olurken, 2014 yılında 75 bin 993 olarak tespit edildi.

2014 yılında ölümlerin yüzde 31,1’i, 2013 yılında ise yüzde 31,3’ü gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer kanserlerinden kaynaklandı.

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2014 yılında dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 75-84 yaş grubunda, kanserde ise en fazla 65-74 yaş grubunda görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il Denizli, Kırklareli, Yozgat, Samsun ve Artvin olarak sıralandı.

Kanser nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise, sırasıyla Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Ankara olarak belirlendi.

 

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