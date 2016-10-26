Türkiye'de öğrenim gören Suriyeli öğrenci sayısı 450 bini geçti

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, son verilere göre okullarda 150 bin, geçici eğitim merkezlerinde de 300 bini aşkın Suriyeli öğrencinin eğitim aldığını belirterek, bu kapsamda 500 bin hedefine çok yaklaşıldığını bildirdi.

Demirci, Türkiye'de öğrenimlerini sürdüren Suriyeli öğrencilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriyeli mültecilerin geleceğine ilişkin 4 Şubat 2016'da Londra'da kaynak aktarıcıların katılımıyla bir kongre düzenlendiğini anımsatan Ercan Demirci, Türkiye tarafı olarak Suriyeli çocukların derslik, kırtasiye, lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sene sonu itibarıyla 500 bin öğrencinin okullaştırılacağını ifade ettiklerini aktardı.

Demirci, "Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gerek Londra Konferansı öncesi ve sonrasında ihtiyaç duyduğumuz mali desteklerin önemli bir kısmını görmemekle beraber, yol haritamızı oluşturduk ve kendi ajandamız ve kendi imkanlarımızla Suriyeli çocukların eğitime kazandırılmasıyla alakalı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Geçen eğitim öğretim döneminde okullarda 44 bin, geçici eğitim merkezlerinde de 265 bin Suriyeli çocuğun eğitim aldığını hatırlatan Ercan Demirci, şunları dile getirdi:

"Bu sene itibarıyla aldığımız tedbirlerle birlikte okullarımızda son verilere göre 150 bin, geçici eğitim merkezlerinde de 300 bini aşkın Suriyeli öğrenci eğitim almakta. Yani biz şu an itibarıyla 500 bin hedefine çok yaklaştık. Fakat bu hususta Londra Konferansı'nda verdiğimiz taahhüdü yerine getirmekle birlikte, paydaşlarımızın daha hızlı hareket etmesi ve en kısa zamanda hem nitelik, hem nicelik itibarıyla Suriyeli çocukları kaliteli bir eğitim ortamına kazandırmak durumundayız."