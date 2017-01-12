Türkiye’de obezite oranları 3 katına çıktı

Obezite, küresel sağlığı tehdit edecek bir salgın. 1975’den itibaren obezite oranları dünyanın her ülkesinde artış gösterdi. ABD veya Suudi Arabistan gibi zengin ülkeler ya da Somali ve Angola gibi fakir ülkeler fark etmeden artan obezite rakamları, yeteri kadar beslenememekten nüfusu tehlike altında olan ülkelerde bile artmış durumda.

1823’den beridir bağımsız ve uluslararası bir tıbbi akademik yayın olan The Lancet üzerinde yayınlanan ve uluslararası sağlık uzmanlarının yayınladığı bir rapor, 200 ülkeden 19 milyon kişi ile yapılan 1,698 çalışmayı inceliyor. Bu inceleme sonunda 2014 yılında yaşayan bir bireyin obez olma oranının 1975’e göre 3 kat arttığı ortaya çıkardı.

Görkem Gömeç’in Yeşilist’te yer alan haberine göre, bu eğilim devam ederse 2025 yılında dünyadaki tüm erkeklerin yüzde 18’inini tüm kadınların ise yüzde 21’inin obez olabileceği, aşırı obez oranlarının ise erkeklerde yüzde 6’ya kadınlarda ise yüzde 9’a ulaşacağı öne sürülüyor. Genellikle yanlış beslenme yüzünden ortaya çıkan bu küresel sorun aynı zamanda bireylerin sağlıklı besinlere ulaşamamasından dolayı da ortaya çıkıyor.

Obezite aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları, diyabet, kanser, iskelet ve kas sistemi bozukluklarına da yol açıyor. Bu sorunlar bireyler ve hükumetler için finansal olarak da problemler yaratmakta.

Obezitenin en az arttığı ülkeler Kuzey Kore ve Japonya olurken, en çok artan ülkeler Pasifik ülkeleri olmuş. Samoa, Tonga ve Tuvalu’da obezite %20 oranında artarak, 1975’deki oranların iki katına çıktı.

En büyük değişimi gösteren ülkelerden en çok dikkat çekeni ise Çin. 1975’de Çin’in sadece yüzde 0.5’i obez kategorisindeyken 2014 yılında bu rakam yüzde 8’e çıkmış. Bu neredeyse 16 katlık bir artış demek. Türkiye ise küresel eğilime benzer bir şekilde artış göstermiş. 1975 yılında nüfusun yüzde 9,6’sı obez olarak gözükürken, 2014 yılında bu oran yüzde 29,6’ya yükseldi.