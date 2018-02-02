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Yaşam

Türkiye'de nüfus 80 milyonu geçti; köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5

Yaş ortalamasının en yüksek olduğu kentler Sinop ile Balıkesir; en düşük Şanlıurfa ve Şırnak

02 Şubat 2018 11:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusunın 80 milyonu, İstanbul nüfusunun da 15 milyonu geçtiğini açıkladı. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların nüfusa oranı yüzde 92,5 iken, ülkenin ortalama yaşının ise 31,7 olduğu bilgisi verildi.

2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları raporunu yayınlayan TÜİK, nüfus artış hızının binde 13,5'ten binde 12,4'e düştüğünü duyurdu. TÜİK'e göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar nüfusun yüzde 92,5'ini oluştururken belde ve köy nüfusu yüzde 7,5 oldu.

İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı da yüzde 1,5 artışla 15 milyon 29 bin kişiye ulaştı. Sonuçlara göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı İstanbul'da yaşıyor.

Türkiye nüfusunun ortalama yaşı ise 31,4'ten 31,7'ye yükseldi. Ortalama yaşın en yüksek olduğu kentler 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne oldu.

Ortalama yaşı en genç kentler ise 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.

Doğu Karadeniz'de nüfus azalıyor

Nüfus artışında özellikle Doğu Karadeniz illerindeki azalma dikkat çekiyor., Giresun’dan Artvin’e kadar bölgede nüfusu artan tek il Trabzon. Yüzde 9 nüfus artışı yaşayan il dışındaki şehirlerde düşüş gözleniyor.

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